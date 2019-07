Gisela Valcárcel recordó la vez en que le fueron infiel. | Fuente: Captura de TV

Gisela Valcárcel usó unos minutos de “Reinas del show” para hablar con Paula Arias sobre cómo se siente una mujer cuando se entera que le fueron infiel y cuando el esposo opta por salir con otra mujer, "nosotras no debemos sentirnos culpables".

“Cuando un integrante de la pareja decide hacer una vida distinta a la que había prometido, el permanecer juntos en fidelidad y de lealtad, no tiene nada que ver con nosotras mujeres. No es por una más linda, es porque su ojo es así. La decisión que tomen algunos descabellados no tienen nada que ver con nosotras”, comentó Gisela Valcárcel.

La conductora de “Reinas del show” mencionó que se llegó a comparar con la otra mujer con quien su entonces pareja decidió serle infiel y dijo saber lo que uno siente cuando es traicionada por aquella persona que en algún momento prometió fidelidad y no cumplió con su palabra.







“Deseo profundamente que nos querramos, respetemos. Porque sé lo primero que pasa por la cabeza, cuando su esposo se va con otras ‘¿habrá sido más linda que yo?’, ¿qué le dio ella, que no le di yo?’. Un día llega la razón, no hay nadie que pueda ser como tú, pero tampoco puedes hacer nada para detener lo que los demás quieran hacer”.

Por otro lado, Paula Arias aseguró que -pese a la infidelidad de su esposo- nunca impedirá que sus hijos dejan de ver a su padre, pues ellos no tienen la culpa de nada.

“Es muy complicado [perdonar]. Pero en esta situación, los hijos no tienen la culpa de nada. No soy de las personas que carga con eso en lo negativo, al contrario. Él es padre, tiene que ver a sus hijas, mis hijas tienen derecho a ver a su padre. Eso nunca se va a acabar”, mencionó la líder de la orquesta “Son Tentación”.

Paula Arias dijo que hasta ahora no comprende por qué su esposo le fue infiel con otra mujer, si ella entregó todo por su relación. A lo que Gisela Valcárcel se unió a esa frase y consideró que es probable que nunca encuentre alguna respuesta.

"Quizá nunca encontremos una explicación que le conceda la explicación a nuestro corazón. Pero sabes, la vida continúa. Y siempre diré gracias, porque por algo suceden algunos dolores. Es que algunos dolores tan fuertes es porque viene algo mejor", comentó la conductora de "Reinas del show".