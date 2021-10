Gisela Valcárcel confirmó que Melissa Paredes volverá pronto a "Reinas del Show". | Fuente: Composición (Instagram)

Con Melissa Paredes ya recuperada de la COVID-19 y de regreso a la conducción de "América Hoy", la presentadora Gisela Valcárcel anunció que la también participante de "Reinas del Show" volverá pronto al programa de baile.

Durante la última emisión del espectáculo, la popular 'Señito' tomó la decisión de que Vania Bludau se quede en una próxima edición del espacio televisivo. Y, de paso, dio a conocer cuándo regresa su contrincante Paredes.

"La próxima semana [séptima gala] va a regresar Melissa Paredes y yo quiero que te quedes, porque te he visto desde el principio en la final, porque esto no es que uno esté a favor de una o de otra (...). Quiero saber si podemos ir a la siguiente gala y que se enfrente a Melissa Paredes, que regresa en un versus", dijo Gisela Valcárcel.

Asimismo, la conductora de "Reinas del Show" salió en defensa de Melissa Paredes frente a los comentarios que no consideran "justo" su retorno al programa. "Considero que sí es justo que vuelva. A partir de ahí, ya no se permitiría más vueltas, pero sí considero que es bueno que vuelva y sería bueno que esos primeros motores los calienta con una grande como tú, Vania", señaló.

Melissa Paredes vuelve a "América Hoy"

Melissa Paredes regresó a la conducción del programa "América Hoy" tras superar la COVID-19. La actriz se mostró emocionada por su retorno tras varios días de ausencia, mientras se recuperaba de la enfermedad en casa.

“Estoy feliz, contenta y agradecida con el programa por otra vez abrirme las puertas”, expresó en un inicio. “A mis abuelitos que me esperaron y que me escribían, aquí estoy más fuerte que nunca”, agregó.

"Yo quiero decir algo al público, mucho se escucha de las vacunas que no sirven y yo les digo, todas las vacunas sirven. Yo me puse una dosis de Sinopharm y gracias a Dios no tuve ningún síntoma, así que vayan a vacunarse. No importa el laboratorio, lo que importa es que puede salvar tu vida y la de muchos", finalizó Melissa Paredes.





