Ricky Trevitazo se pronuncia tras ser internado de emergencia por contagiarse de dengue

Después de que Ricky Trevitazo fuera internado de emergencia tras contagiarse de dengue, el recordado integrante de Skándalo reveló que ya se siente mucho mejor, pero sus plaquetas aún continúan bajas. "Ahorita en 70 mil y debo tener mínimo 150 mil", dijo el cantante.

Su esposa, Brenda Vargas, también tiene el mismo diagnóstico, sin embargo, ella está evolucionando favorablemente. Por otro lado, Trevitazo comentó que los médicos le indicaron que si no sus plaquetas no suben, van a tener que trasladarlo a otro hospital.

"No tengo problemas respiratorios y debo esperar en el transcurso del día porque si se estanca ahí van a mandarme al Hospital Carrión", comentó. Sin embargo, continuará en el policlínico en observación: "todo dependerá de cómo suban mis plaquetas". De acuerdo con el participante de El Gran Chef Famosos X2, él y su esposa son los dos únicos casos en todo Bellavista.

"Hay otros dos casos, pero en Ventanilla, o sea en todo el Callao, hay cuatro casos", dijo Ricky Trevitazo para Trome. Actualmente, el artista sigue internado y espera que pronto le den de alta.

Luigui Carbajal se pronuncia sobre la salud de Ricky Trevitazo

La preocupación también alcanzó a su amigo Luigui Carbajal, quien expresó su consternación por la situación que atraviesa el cantante de Skándalo. El artista lamentó no poder estar con su colega en este momento difícil, pero reveló que su esposa, la doctora Diana Castro, está pendiende de su evolución.

"Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele no poder estar con él ahorita. Pero estaré pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos y monitoreándolo desde donde está. Ricky es mi hermano, se me llenan los ojos de lágrimas. El fin de semana teníamos compromisos como orquesta, él fue así mal, se quiso hacer el fuerte y ahora está complicado. Ya lo internaron porque no podía más", manifestó.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal fueron presentados como dupla competidora en el programa El Gran Chef Famosos X2. A pesar de sus esfuerzos por impresionar al jurado, su debut en la competencia no fue exitoso, y quedaron sujetos a la noche de sentencia. Sin embargo, debido a la naturaleza grabada del programa, se desconoce si la hospitalización de Trevitazo afectará su participación futura en reality de cocina.

