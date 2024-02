"No puede ni caminar": Ricky Trevitazo, cantante de Skándalo, fue internado a causa del dengue

Ricky Trevitazo, integrante de la agrupación Skándalo y actual concursante de El Gran Chef Famosos, fue internado de emergencia debido a un cuadro infeccioso por dengue. De acuerdo con el programa La Banda del Chino, el cantante y su esposa, Brenda Vargas, comenzaron a experimentar síntomas como mareos, fiebre y dolor muscular hace una semana, pero no buscaron ayuda médica inmediata.

"No pensábamos que era dengue al principio porque mi mamá se fue a hacer unos exámanes y le dijeron que solo era una infección urinaria, pero tenemos una tía que nos dijo que podía ser dengue. Mi mamá se hizo la prueba y salió positivo", mencionó Giuliano Trevitazo, hijo del cantante.

Según el joven, la condición de Ricky es delicada, y tanto él como su esposa siguen recibiendo atención médica. "Mi papá está delicado, no puede ni caminar por el dolor muscular", indicó al espacio televisivo.

Luigui Carbajal se pronuncia sobre la salud de Ricky Trevitazo

La preocupación también alcanzó a su amigo Luigui Carbajal, quien expresó su consternación por la situación que atraviesa el cantante de Skándalo. El artista lamentó no poder estar con su colega en este momento difícil, pero reveló que su esposa, la doctora Diana Castro, está pendiende de su evolución.

"Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele no poder estar con él ahorita. Pero estaré pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos y monitoreándolo desde donde está. Ricky es mi hermano, se me llenan los ojos de lágrimas. El fin de semana teníamos compromisos como orquesta, él fue así mal, se quiso hacer el fuerte y ahora está complicado. Ya lo internaron porque no podía más", manifestó.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal fueron presentados como dupla competidora en el programa El Gran Chef Famosos X2. A pesar de sus esfuerzos por impresionar al jurado, su debut en la competencia no fue exitoso, y quedaron sujetos a la noche de sentencia. Sin embargo, debido a la naturaleza grabada del programa, se desconoce si la hospitalización de Trevitazo afectará su participación futura en reality de cocina.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis