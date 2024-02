Nataniel Sánchez negó su regreso a 'Al fondo hay sitio': "Vine a Perú a promocionar mi canción"

Perú Nataniel Sánchez destacó el éxito que tiene "Al fondo hay sitio" y cómo su transmisión traspasó fronteras.

Después de los rumores sobre un posible regreso de Nataniel Sánchez a Al fondo hay sitio, la recordada 'Fernanda de las Casas' negó volver a formar parte del programa que la ayudó "a crecer como actriz".

En su visita a RPP para el programa Así Somos, contó que solo vino al país para promocionar su canción Soy yo la que te dice adiós y no para la serie. "No tengo ninguna propuesta sobre la mesa respecto al reto a un posible retorno para el programa, yo le tengo cariño porque para mí fue maravilloso poder participar, fue un regalazo como actriz, pero no", dijo.

De acuerdo con Nataniel Sánchez, los comentarios comenzaron cuando las grabaciones de Al fondo hay sitio iniciaron un domingo y ella volvió a Perú un lunes. "Fue casualidad. Mucha gente pensó que regresaría. Una amiga me escribió: 'Oye, ¿tú estás viniendo para mencionar tu canción o estás volviendo a la serie y no me has querido contar?' y le dije: 'No, en serio, no'", agregó.

Aunque actualmente radica en España, la actriz vino a Perú para grabar el videoclip de su nueva canción Soy yo la que te dice adiós y prometió que pronto ofrecerá más detalles de este lanzamiento.

Su gran amistad con Andrés Wiese

En diciembre de 2023, Nataniel Sánchez sorprendió a sus fanáticos al reunirse en Barcelona con el actor Andrés Wiese, quien interpretó a su hermano 'Nicolás de las Casas' en la teleserie Al fondo hay sitio. Andrés compartió las imágenes del reencuentro en su cuenta de Instagram, donde se les ve sonriendo y abrazados. "Hermanos para siempre, te adoro Nataniel Sánchez. Te quiero", escribió Wiese junto a tres fotos que acompañaban la publicación.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que los actores se reúnen fuera de las pantallas y demuestran que tienen una gran amistad tras su participación en la serie.

Por otro lado, diversos usuarios y seguidores de la serie Al fondo hay sitio comentaron la publicación del famoso ‘Ricolás’. “La serie está aburrida, no es lo mismo sin ustedes”, “Los verdaderos ‘maldinis’”, “Este dúo está inmortalizado en toda la historia de la televisión peruana”, “Me llena de alegría y esperanza esta foto”, “El ‘Ricolás’ y la hija de ‘Chucky’, se les extraña”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos.

Erick Elera sí quiere de regreso a Nataniel Sánchez

El estreno de la temporada 9 de Al fondo hay sitio dejó más de una incógnita. Una de ellas, por ejemplo, es la razón por la que Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera, ya no tiene una relación sentimental con 'Fernanda de las Casas', personaje de Nataniel Sánchez.

Aunque la actriz ha manifestado que no volverá a la teleserie peruana, su compañero no descartó la posibilidad de que aparezca. "Nada está dicho, siempre Al fondo hay sitio nos sorprende con el ingreso de un nuevo personaje o reingreso", dijo al programa +Espectáculos.

Para Erick Elera, sería ideal que Nataniel Sánchez vuelva a participar en la producción con la que ambos se convirtieron en figuras populares allá por marzo de 2009. "Quién sabe si por ahí mi querida 'chuckycita' se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento se dé", sostuvo.

