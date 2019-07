Sylvester Stallone reveló uno de sus secretos guardados por más de 40 años. | Fuente: Composición

Sylvester Stallone contó uno de sus secretos mejor guardados por más de 40 años. En una extensa entrevista con Variety, el actor estadounidense reveló que no es dueño de las acciones de “Rocky”, personaje que interpretó durante ocho películas desde 1976 hasta 2018, pese a que la idea original era suya.

El actor de 73 años dijo que después del estreno de la tercera entrega de la película en 1982, habló con su abogado Jake Bloom sobre su interés para adquirir acciones de la franquicia cinematográfica “Rocky”, pero este le dijo que nadie tiene derecho a exigir regalías de una franquicia. Ante esta respuesta, Stallone decidió no insistir.

“Me dijeron que simplemente no sucede, nadie lo tiene, y que me estaban dando más dinero en Rocky III. [Jake dijo que]se arriesgaron y no tenía derecho a hacerlo. ‘No vas a tener más’, él dijo: ‘Nadie lo entiende’, y yo le dije, ‘Lo entiendo, pero, bueno, esto es una especie de excepción a la regla’. Para decirte la verdad, estaba tan preocupado por otras cosas que no insistí”, comentó.

“Tengo cero derechos sobre Rocky. Cada palabra, cada sílaba, cada error gramatical fue culpa mía. Fue chocante que nunca llegara a ser, pero me dijeron: ‘Oye, te pagaron ¿de qué te quejas?’”, añadió el actor que interpretó a un boxeador fracasado al borde del retiro que recibe la oportunidad de su vida cuando recibe la propuesta de pelear por el título mundial.

Sylvester Stallone dijo además que, previo al estreno de Rocky IV, en 1985, confrontó a la agencia y abogados que no recibía ni el 1% por dirigir y promover las películas. Pero solo recibió un “te pagaron” como respuesta de los intermediarios.

El actor estadounidense hizo un mea culpa por su ingenuidad y no haber presionado lo suficiente cuando empezó en el cine. “No querrás molestar a la gallina de los huevos de oro”, señaló.

El no recibir alguna franquicia por “Rocky” es algo que ha generado gran preocupación en Sylvester Stallone, pues no tiene regalías para heredar a sus hijos cuando muera.