Es la quinta película en la que Stallone interpretará a Rambo.

Luego de despedirse de Rocky Balboa en la saga "Creed", ahora Sylvester Stallone se despedirá de otro de sus personajes emblemáticos: John Rambo. Y qué despedida: se ha publicado el primer tráiler de "Rambo: Last Blood", película que se estrenará en setiembre próximo.

Se trata de la quinta entrega de la saga de John Rambo, en la que el personaje, aparentemente se enfrentará al cartel de Sinaloa. Sangre, sudor y mucha pólvora se derrocha en el primer adelanto, que tiene olor a despedida.

Silvester Stallone vuelve a interpretar a John Rambo, su emblemático personaje.

En una reciente entrevista, Sylvester Stallone, de 72 años, no escondió que ha aprendido de sus errores: "Puedes tener 100 ideas malas por cada una buena, pero todo lo que necesitas es una buena idea. El fracaso te hace más listo y el éxito a veces te vuelve más estúpido". Sin duda, interpretar a Rambo fue una gran idea.

"Sabía que mi tipo de físico me iba a limitar. A los estudiantes se les enseña a ser versátiles, y como teoría está bien, pero en la práctica no sucede así. Pensé céntrate en algo. Me gusta la mitología, el hombre contra sí mismo y el sistema. Intento no salir mucho de mi registro, porque hay gente que hace otras cosas mejor", agregó.