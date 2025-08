“Ese no es mi caso”: Magaly Medina no concibe la idea de ser abuela

En su podcast, la conductora aseguró que no se visualiza en el papel de abuela dedicada y hogareña, pero si su hijo quiere ser papá, es su decisión.

Magaly Medina volvió a dar de qué hablar, esta vez al entrevistarse a sí misma en su podcast de YouTube, donde abordó con franqueza temas personales y sociales. Uno de los momentos más llamativos fue cuando habló sobre la posibilidad de convertirse en abuela, dejando en claro que no se identifica con ese rol tradicional.

“La gente cree que todas soñamos con ser esposas, mamás y, luego, abuelitas; pero no es mi caso”, sentenció la popular 'Urraca'. Medina explicó que desde joven tuvo claro que su vida no giraría en torno a la familia convencional, y que tanto ella como su hijo, Gianmarco Mendoza, viven enfocados en sus propios proyectos y aspiraciones personales.

Contra los estereotipos de género y edad

Durante su reflexión, la conductora de televisión criticó el imaginario colectivo que espera que las mujeres mayores adopten una actitud pasiva, centrada en el hogar y los nietos. “La gente ya me tiene que ver como una señora de la tercera edad, con sus palitos de tejido haciéndole los roponcitos a los nietos…”, comentó con ironía.

Asimismo, destacó la importancia de que las mujeres se liberen de los roles impuestos: “Ya me quieren ver como una viejecita del siglo pasado. Y tienen que entender que las mujeres hoy en día no nacemos para ser esposas, para ser madres, para ser abuelitas y luego morir en paz”.

Sobre su hijo y la posibilidad de ser abuela

Aunque no descarta la posibilidad de que su hijo tenga descendencia, Magaly Medina dejó claro que no planea asumir un rol abnegado en la crianza. “Si por ahí mi hijo quiere tener un bebé, pues que lo tenga. Es su vida. Que me traiga a mi nieto o a mi nieta de vez en cuando y me visiten, y eso pues qué bacán”, comentó.

Medina cerró su mensaje con un llamado a las mujeres a empoderarse y construir una vida más allá de las expectativas tradicionales: “Ojalá más mujeres se empoderaran desde temprana edad y pensaran que nuestra única función no es la reproducción y la crianza de hijos”.

Fiel a su estilo, la conductora reafirma su postura frente a una sociedad que, según ella, aún espera que las mujeres cumplan con roles asignados por su edad o género.