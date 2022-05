Rodrigo Cuba estaba en una fiesta infantil con su hija cuando se enteró del 'ampay'. | Fuente: Instagram

Magaly Medina mostró una parte de la entrevista exclusiva a Rodrigo Cuba y el futbolista contó cómo fue el que se enteró del 'ampay' de su exesposa Melissa Paredes con Anthony Aranda.

Según la versión del deportista nacional, ambos se encontraban en un gimnasio cerca de su casa, pero no se cruzaron, ya que él estaba entrenando mientras que la actriz estaba en el sótano con el bailarín. Sin embargo, se enteró de la infidelidad cuando estaba con su hija en una fiesta infantil. Todos lo sabían, menos él.

Rodrigo Cuba cuenta cómo se enteró del 'ampay'

"Yo, a raíz del trabajo de la mamá de mi hija, no compartía mucho tiempo en la casa, porque ella iba al programa en la mañana, ensayaba después, y me meto a ese gimnasio que está cerca, porque los futbolistas entrenamos en la mañana y en la tarde fortalecemos los músculos. No sabía que ella iba ahí. Ella tenía un plan congelado por la pandemia. En su momento, le decía para ir juntos, pero ella podía en las noches. En esa época tenías que reservar por el protocolo y me enteré ahí. Ella me dice ‘puedes pasarme foto de la bebé’ y ella dice que está en el gimnasio y me dice ‘no te he visto’. Yo estaba en la fiesta de cumpleaños con mi hija y me dice ‘hay un ampay’, le digo ‘con quién o qué’ y me dice ‘mío, pues’. Cuando estuvo en ese programa me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín. Yo me quedé helado y le dije ‘tú ve cómo solucionas el problema, no cuentes conmigo’ y le colgué. No iba a privar a mi hija de esa fiesta, porque son amigas y ahí estaba fatal, encima era un grupo de futbolistas donde compartíamos con seis o siete parejas y ya había salido el ‘ampay’. Cuando llego a la fiesta, todos me miran y un amigo se me acerca y me pregunta cómo estoy. Lo primero que hice fue que Mía se quede con sus amiguitas y vi las imágenes. Acto seguido, veo el comunicado y me pregunto qué pasó. Todo el cumpleaños conversando con los amigos", contó Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes negó haberle sido infiel a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta después de su polémica separación con Rodrigo Cuba tras el ‘ampay’ con Anthony Aranda, en medio de su matrimonio con el futbolista.

Ante esta situación, la modelo peruana reveló que no le fue infiel a su exesposo y asegura que ahora sí es feliz.

“Tengo gente que me escribe y me dice ‘antes él me caía bien, pero ahora ya cambié’, ‘tienes derecho a ser feliz’ y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio. Me he caído y levantado, porque debo continuar, no venirme abajo por lo que piensen los demás, porque así no voy a ser feliz. Sufro sí, lloro sí, pero sigo adelante y con mejor actitud”, dijo para el Trome.

Asimismo, Melissa Paredes contó que no convive con Anthony Aranda y pidió que dejen de comparar su nivel económico con la del bailarín:

“Estamos empezando como pareja, no te voy a decir que cuando vamos a comprar, él me dice ‘te apoyo’ y yo no le voy a decir no, también hay que aprovechar, es parte del coqueteo. Mi economía y la de él son diferentes, él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero. Eso es muy superficial”, concluyó.

