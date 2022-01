Roger del Águila fue presentado como el conductor de "Esto es Habacilar" | Fuente: Instagram | Roger del Águila | Fotógrafo:

'Habacilar' regresó a la televisión con un nuevo formato, pero teniendo entre sus filas a reconocidas figuras del programa original. Uno de ellos es Roger del Águila, quien luego de estar alejado de los reflectores, decidió asumir este nuevo reto como conductor.

Tras ser presentado por las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt, el popular personaje, reconocido por su peculiar baile del 'Chivito', reveló la condición que puso para ser parte de "Esto es Habacilar".

"Mariana Ramírez del Villar me llamó y le dije que no, dije debe haber un cambio, dije yo voy pero hay un cambio. Y ella me dice 'Roger la gente nos necesita, necesita alegría. Pero que más necesitan platita, ya tuvieron su bono Yanapay ahora tendrán su bono Habacilar", comentó.

Ya lo había adelantado la productora del programa luego de admitir que tenían el difícil reto de conquistar a la nueva generación. En ese sentido, uno de sus planes fue reunir a algunos integrantes de 'Esto es Guerra' para que formen parte de la nueva versión de 'Habacilar', donde el gran ausente es sin dudas, Raúl Romero.

"'Habacilar' es un formato que para muchas personas va a ser algo nuevo, y aunque es una vuelta al pasado, estoy segura que logrará jalar al público de EEG. Habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluidos en otros roles", dijo Mariana Ramírez del Villar.

Johanna San Miguel acompañará a Roger del Águila en la conducción del programa



Roger del Águila no estará solo en la conducción de ‘Esto es Habacilar’, su acompañante en esta nueva versión del programa concurso es Johanna San Miguel. La conductora se mostró muy emocionada de embarcarse en este nuevo proyecto televisivo. "Que espectacular, no puedo creerlo, Que lujo de verdad estar aquí", dijo la actriz.

Como parte de la nueva generación de modelos, también fueron presentadas Korina Rivadeneira, Paloma Fiuza, Luciana Fuster y Angie Arizaga. Asimismo, entre los guerreros están Facundo González, Patricio Parodi, Jota Benza e Ignacio Baladán. Mientras que Solana Costa y Christian Wengle son los nuevos rostros del show.

