Roger del Águila volvió a la TV con el programa "Esto es Habacilar". | Fuente: Instagram / Roger del Águila

Alejado de las cámaras por varios años, Roger del Águila volvió a la televisión peruana con el programa "Esto es Habacilar", que conduce junto a Johanna San Miguel. Una labor que, según dijo, está libre de presiones y llena de expectativas.

"No siento una presión estar en la conducción, porque yo vengo a divertirme y a pasarla bonito con todos. He tenido excelentes maestros en la animación y eso me ayuda", comentó el presentador en un comunicado de prensa.

Para Roger del Águila, el reencuentro con antiguas compañeras, como Thalía Estabridis, Tracy Freundt, Korina Rivadeneira, Paloma Fiuza y Mariana Ramírez del Villar (productora), resultó "emotivo y también bonito".

"Esto es como encontrarte con tus amigos de promoción del colegio", afirmó.

El bono "Habacilar"

Roger del Águila también comentó que una de las razones que lo motivó a participar en "Esto es Habacilar" fue la entrega de dinero en efectivo a los participantes del programa de concursos, pues muchas personas se encuentras en aprietos económicos por la pandemia.

"Lo que más me jaló del proyecto de 'Habacilar' es que se vuelva a regalar dinero en los juegos en un momento como la pandemia. A mí me encanta ayudar a las personas, estar ahí, entonces este es un súper programa, porque a las familias se les da alegría en medio de esta crisis sanitaria", dijo.

Durante la primera transmisión del espacio televisivo, Del Águila sostuvo que, precisamente, esa fue la condición que puso para volver a la televisión peruana.

"Mariana Ramírez del Villar me llamó y le dije que no, dije debe haber un cambio, dije yo voy pero hay un cambio. Y ella me dice 'Roger la gente nos necesita, necesita alegría. Pero que más necesitan platita, ya tuvieron su bono Yanapay ahora tendrán su bono Habacilar", manifestó.

Productor de "Esto es Habacilar" da espaldarazo a Roger del Águila

En un comunicado de prensa, Peter Fajardo, productor de "Esto es Habacilar", se refirió al trabajo de Roger de Águila y destacó que, pese a su madurez, no ha perdido su humor característico.

"Roger sigue siendo divertido como era antes. Eso sí, mucho más maduro. Yo creo que poco a poco vamos a ir ajustando algunas tuercas que faltan para que el programa funcione. La idea de hacer 'Esto es Habacilar', es divertir a la familia, eso es lo que nos pedían mucho, un programa donde la gente se divierta y gane dinero viniendo al programa o por llamadas telefónicas", sostuvo.

Asimismo, confesó que le gustaría tener como invitado a Raúl Romero en "Esto es Habacilar", pero todo dependerá de su agenda. Lo que sí confirmó es que iban a pasar por el programa Carlos Barraza, Laura Huarcayo, Cati Caballero, entre otras exfiguras del recordado "Habacilar".

