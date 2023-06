Adolfo Chuiman regresa como 'Peter' a 'Al fondo hay sitio': "Estoy muy contento de volver"

¡Volvió 'Peter'! Después de estar ausente durante tres meses, Adolfo Chuiman anunció que su personaje no ha llegado a su fin. Tras especulaciones de que se iría a vivir a Estados Unidos, por lo que ‘mataron’ al mayordomo de ‘Doña Francesca’, el actor anunció que regresa a “Al fondo hay sitio”.

“Es un alivio volver, ya no sabía qué decir a los seguidores. La historia se cambió un poco, ya había grabado dos escenas de 'Peter' en la que estaba secuestrado. Ahora ya me liberaron, felizmente”, dijo.

Asimismo, Adolfo Chuiman confirmó que ya inició las grabaciones y que está feliz de reencontrarse con sus compañeros de “Al fondo hay sitio”.

“Imagínate, después de tanto tiempo. Me recibieron de forma muy calurosa. El cariño fue muy bonito. Somos como una familia. Estoy muy contento”, agregó para El Popular. Por otro lado, negó dar detalles sobre su retorno a la novela. “No puedo porque si no el libretista me mata”, finalizó.

Adolfo Chuiman y la vez en que casi rechazó ser Peter

Fue hace casi 14 años que Adolfo Chuiman decidió formar parte del elenco de "Al fondo hay sitio". Sin embargo, quien da vida a Peter McKay, el mayordomo de la familia Maldini, no siempre quiso vestir la corbata michi ni el chaleco. De hecho, en un principio declinó a la oferta que le hizo Efraín Aguilar, creador de la teleserie.

"No me gustó para nada [la idea de hacer de un mayordomo]. Después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo", afirmó el actor en entrevista para el portal Infobae a inicios de este año.

Con el tiempo, no obstante, el personaje de Adolfo Chuiman terminó por convertirse en uno de los más entrañables. "Es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su 'madame'. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede", afirmó.

El actor de "Al fondo hay sitio" admitió que llegó a "querer al personaje por la intensidad que tiene". "Le di cariño y amor", señaló. "Siempre he creído que si un actor no tiene intensidad, no tiene vida. Pegó mucho, y me di más cuenta cuando le dispararon [en la segunda temporada], fue un rating histórico el que logró. Para mí, como persona, fue emocionante sentir ese cariño en las redes sociales. Pero a más cariño, más compromiso. Ahí está el resultado", indicó.