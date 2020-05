Sergio George asegura que Amy Gutiérrez le hace acordar a Christina Aguilera cuando era joven. | Fuente: Composición

El productor Sergio George destacó la voz que tiene Amy Gutiérrez y no dudó en compararla con la cantante internacional Christina Aguilera. En conversación con el programa “En Boca de Todos”, el cubano aseguró que la peruana le hace recordar a la intérprete de “Me acuerdo de ti” cuando era joven:

“Amy Gutiérrez me recuerda mucho a Christina Aguilera cuando era jovencita. Una voz especial y en español no se encuentra muchas cantantes así, en latinas", dijo George dejando sorprendido a más de uno.

Por otro lado, confesó que en Estados Unidos no hay tanto talento como en Perú ya que las mujeres que viven allá, no logran cantar muy bien el español y para la salsa, ese es un requisito importante.

"Americanas (estadounidenses) sí encuentras, pero no cantan muy bien el español y no hablan el idioma muy bien. Pero netamente en español una cantante como Amy no se encuentra todos los días, te lo juro que no”, expresó.

Sergio George está trabajando con las tres salseras más reconocidas en el país como Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez con quienes ya tiene planes para crear más música más adelante.

En esta entrevista para el mismo programa, el productor cubano aclaró que el trabajo que tiene con cada una es diferente porque todas ellas tienen un estilo marcado:

“Yahaira no se parece en nada a Daniela y viceversa. Los estilos son diferentes, cuando escuchen lo de Daniela Con Tito Nieves, no se parece en nada a ‘Y le dije no’ de Yahaira Plasencia”.

A pesar de haber recibido una serie de críticas en las redes sociales, el pianista recalcó que es libre de trabajar con las cantantes que desee, pues señaló que ellas tres son talentosas y no tiene por qué dejar a una para beneficiar a la otra.