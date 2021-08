Magaly Medina entrevistó a Sheyla Rojas en su programa de espectáculos. | Fuente: Instagram/@_sheyoficial @magalymedinav

Magaly Medina entrevistó a Sheyla Rojas por primera vez tras su polémica salida de la televisión en el 2020. Al comenzar el enlace con el programa de espectáculos, la ex presentadora de “Estás en todas” aclaró que ella no solicitó 20 mil dólares a cambio de una entrevista.

“Una vez dijiste que yo estaba pidiendo como 20 mil dólares por una entrevista y la verdad que jamás pedí ese monto y eso lo quiero aclarar”, dijo en “Magaly TV: La Firme”, a lo que la periodista le respondió que las personas que la representaban en Perú sí pidieron esa cantidad de dinero. “Yo no pedí ese monto”, insistió.

En esa misma línea, la popular ‘Shey Shey’ sostuvo que no requiere de la exposición mediática en el programa de Magaly Medina: “Si te soy sincera, yo no necesito de tus entrevistas”. Así también, admitió que, en general, no le gusta conversar con la prensa, ni siquiera cuando tenía un trabajo de conductora en América TV.

“Gracias a Dios yo muchas veces siempre he sido muy parca. Llevo mucho tiempo trabajando en televisión, pero siempre he sido muy parca hasta en mi canal con las entrevistas y la gente que trabaja sabe muy bien eso”, agregó Sheyla Rojas, quien recientemente viajó a España para reencontrarse con su hijo, fruto de su relación Antonio Pavón.

Demanda de Sheyla Rojas contra Magaly Medina

¿Qué pasó con la demanda de Sheyla Rojas contra Magaly Medina? En la entrevista con “Magaly TV: La Firme”, la modelo peruana reconoció que no prosiguió hasta llegar a un juicio con la conductora de espectáculos, debido a que desconoce de “temas legales” y prefirió su tranquilidad.

“No se pudo llegar a fondo, porque en temas legales yo no sé muy bien. En ese tiempo en realidad, fue una discusión y yo preferí mi tranquilidad y paz. Con los temas legales no me quería ver envuelta. (…) Por eso prefiero hacerme un costado y tomé la decisión de dejar las cosas ahí”, explicó.

