Yahaira Plasencia respondió fuerte y claro a las críticas de Magaly Medina. A través de redes sociales, la salsera peruana se pronunció sobre los comentarios de la conductora en su programa espectáculos y le pidió que cuente de su pasado antes de hablar del suyo en televisión nacional.

Desde sus historias de Instagram, la intérprete de “ULaLa” compartió un mensaje dirigido a la popular ‘Urraca’. “¿De cama en cama? Dices que no denigras a las mujeres y tus críticas como periodista dicen todo lo contrario”, cuestionó. “Cuéntanos de tu pasado y luego hablamos del mío”.

En esa misma, la cantante Yahaira Plasencia agregó que no se dejará vencer por las palabras que recibe de la periodista de farándula en “Magaly TV: La Firme”: “Trabajo desde que tengo uso de la razón y tú y tus críticas no opacarán mis ganas de ganarme un espacio en la música y representar a mi país”.

Las críticas de Magaly Medina

En las pasadas emisiones de su espacio televisivo, Magaly Medina dijo no haber atacado a Yahaira Plasencia, sino solo hacerle una crítica. Sin embargo, la presentadora le recomendó en modo de broma que debería dedicarse a OnlyFans, la plataforma mayormente usado para vender material audiovisual de tipo sexual.

“Yo no te ataco, te critico que es diferente, no tengo nada personal contra nadie. […] Sinceramente y con el corazón te decimos que te dediques al OnlyFans, sería una buena idea, dedícate al OnlyFans... No te creas tan especial, no te creas tan importante”, fue su consejo para la ‘Patrona de la salsa’.

Tras dejar la televisión por la polémica que suscitó la celebración de su cumpleaños en plena pandemia, Yahaira Plasencia se ha involucrado más en su carrera musical y, hace poco más de una semana, contó en los Premios Heat 2021, ceremonia en la que estuvo nominada en una categoría.

