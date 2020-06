Sheyla Rojas contestó a sus detractores, quienes la critican por su aspecto físico. | Fuente: Instagram / Sheyla Rojas

Sheyla Rojas suele ser blanco de críticas de muchos usuarios en redes sociales. Y sus detractores suelen fijarse en su aspecto físico, recordándole las múltiples cirugías a las que ella se sometió antes de convertirse en madre y después de ello.

Sin embargo, durante la última emisión del programa “En boca de todas”, la conductora de televisión decidió romper su silencio sobre este tema y señaló que con el tiempo ha aprendido a hacer caso omiso a este tipo de críticas.

Fiel a su estilo, la presentadora de “Estás en todas” señaló: “He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios, pero obviamente me zurro en los comentarios, porque yo sé que estoy rica, soy una mamasita”.

Asimismo, Rojas dio a entender que sus detractores deben sentirse inconformes consigo mismos. “Más allá del aspecto físico, es lo que lleva en el corazón. Si tú criticas a alguien, es porque no estás contenta contigo misma”, expresó.

Como se recuerda, Sheyla Rojas confirmó hace unos meses que se había realizado más de 10 cirugías. Y a “En boca de todos”, hace unas semanas, enfatizó: “Yo soy 70 por ciento hecha por los cirujanos, el 20% de mis papás y el 10 por ciento de ejercicios”.

DE REGRESO A LA TELEVISIÓN

Hace unas semanas, los presentadores de “Estás en todas” regresaron al set de América Televisión pese a la ampliación del estado de emergencia y la cuarentena, ordenada por el Gobierno. No obstante, Sheyla Rojas y 'Choca' Mandros mostraron respeto por el distanciamiento social.

"Un sábado más con 'Estás en todas' y arrancamos el programa. Ahí no más, siempre con el distanciamiento social”, expresó Rojas. "Estamos acá para entretenerlos e informarles todo lo que podemos", agregó Mandros.

Como se recuerda, "Estás en todas" era conducido por los artistas desde sus viviendas y vía streaming, debido a las medidas de prevención que incluyen el distanciamiento social y el confinamiento.

Por el momento, "Estás en todas", "Esto es Guerra" y "En boca de todos" son los programas de América Tv que han retomado las grabaciones en el canal de Pachacamac.