Sheyla Rojas | Fuente: Instagram

Pedro Moral se sentó por segunda vez en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó más detalles de lo que fue su relación con la conductora de televisión. En ciertos momentos, el empresario se mostró algo nervioso al responder las preguntas vinculadas directamente a Sheyla Rojas.

Tras las distintas revelaciones que dio el empresario en el programa de Latina, la conductora de “Estás en todas” realizó una singular publicación en su cuenta de Instagram. Un mensaje que ha pasado desapercibido en sus fans.

“No tengo por qué complacer a nadie. No soy un ángel ni quiero ser tu cielo. Seré fuego, tan difícil de apagar e imposible de olvidar”, publicó en la citada red social donde cuenta con miles de seguidores.

La ex pareja de la conductora de televisión no consiguió el objetivo monetario debido a que falló en la pregunta 21 al decir que no la sigue amando. Una situación que no preocupó al participante, pues se mostró tranquilo y confesó que sí tiene ciertos sentimientos.

“Me enamoré más de la cuenta, no me molesta aceptar eso y creo que todo el Perú se ha dado cuenta. Pero para mí es una página que ya la borré”, mencionó Pedro Moral tras escuchar que su respuesta fue falsa y ante la sorpresa de Beto Ortiz. Además, Pedro Moral aclaró que el sentarse en el sillón rojo de "El valor de la verdad" no fue necesariamente por dinero.