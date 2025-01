"Si no me responde, procederé legalmente": autor de 'El Cervecero' le da ultimátum a Christian Cueva

El compositor José María Izazaga acusa al futbolista Christian Cueva de no cumplir un acuerdo por la interpretación de El Cervecero y exige una reparación económica o una presentación pendiente.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica entre Christian Cueva y el compositor José María Izazaga, autor del éxito El Cervecero, continúa escalando. Izazaga ha dado un ultimátum al futbolista antes de proceder legalmente por incumplir un acuerdo relacionado con el uso de la canción. "Los abogados de Apdayc ya saben todo este tema", declaró.

► Christian Cueva y el apasionado beso a Pamela Franco [VIDEO]

"Debería haber una explicación, una disculpa o algo, pero no lo realizó", explicó Izazaga a las cámaras de América Espectáculos. "He querido arreglar esto sin necesidad de llegar a instancias judiciales. Le he mandado un mensaje y espero que me responda durante la semana. Si no lo hace, tendré que proceder legalmente, porque hay que cumplir, así como yo he cumplido con ellos".

El acuerdo incumplido

Según el compositor, el trato incluía una presentación en vivo de Christian Cueva y Pamela Franco, además de una compensación económica. Sin embargo, mientras Franco cumplió con su parte, Cueva no asistió al evento que se había programado ni envió un video promocional que también formaba parte del compromiso.

"Conversamos y llegamos a un acuerdo. Él me dijo que tenía disponibilidad del 1 de diciembre al 3 de enero", detalló Izazaga. No obstante, el compositor señala que solo Pamela se presentó en el evento realizado en Casa Real Santa Clara, donde también participaron Deyvis Orosco y la orquesta de Izazaga. "Cueva nunca llegó, y la gente empezó a reclamar".

Exige una reparación económica

Ante el incumplimiento, Izazaga solicita una reparación de 40,000 soles, monto equivalente al que Cueva cobraría por una presentación. "Si él cobra 40,000 soles por tres canciones, entonces que me devuelva ese dinero o cumpla con una presentación. Incluso podría canjearla con Pamela, y se acabó: todos felices", comentó.

El compositor también destacó que los abogados de la Asociación Peruana de Autores y Compositores están al tanto del caso y reiteró que, si no recibe respuesta esta semana, procederá con acciones legales. "Yo no estoy quedando mal, es él quien está quedando mal conmigo y con el público. Lo más importante aquí es la responsabilidad y la puntualidad", concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis