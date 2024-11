"No escucho tonterías": Ricky Trevitazo arremete contra el debut musical de Christian Cueva con ‘El Cervecero’

Christian Cueva generó polémica con su debut musical. Tras las críticas de Marisol, el futbolista fue duramente cuestionado por Ricky Trevitazo sobre su versión de un clásico de la cumbia peruana.

Primero fue Marisol, y ahora Ricky Trevitazo. El recordado exintegrante de Skándalo no dudó en criticar la reciente incursión en la música de Christian Cueva. El futbolista de Cienciano sorprendió al lanzar una versión renovada de El Cervecero, uno de los grandes clásicos de Armonía 10, acompañado por su pareja, Pamela Franco.

"Yo no la he escuchado, pero tampoco estoy para escuchar tonterías. No escucho lo que no me apetece", comentó Ricky de manera tajante a las cámaras de América Hoy, cuando fue consultado sobre el debut de Cueva como cantante. Sin embargo, aclaró: "No lo digo por Pamela Franco", dejando en claro que su crítica iba dirigida exclusivamente a Cueva.

Cueva lanzó una nueva versión de 'El Cervecero' junto a Pamela Franco, generando controversia entre los seguidores de la cumbia peruana.Fuente: Instagram: @pamelafrancoviera

¿Qué dijo Marisol sobre el debut musical de Cueva?

Días antes, Marisol, la conocida Faraona de la cumbia, ya había expresado su descontento con la canción de Cueva. "Prefiero no opinar porque cualquier cosa que diga se toma para mal", comentó la cantante en una entrevista con América Hoy. Aunque evitó profundizar, añadió: "Simplemente, no sigan destruyendo las canciones".

Al ser preguntada si la incursión de Christian Cueva en la música podría estar vinculada a un mal momento en su carrera futbolística, Marisol se limitó a responder: "No lo creo de verdad, pero sí puedo decir que no sigan destruyendo la cumbia".

Marisol, la Faraona de la Cumbia, también había criticado a Cueva por su versión de 'El Cervecero', pidiendo no seguir destruyendo las canciones clásicas.Fuente: Instagram: @cueva10oficial

Cueva y su versión de El Cervecero con Pamela Franco

El futbolista Christian Cueva debutó como cantante con una versión de El Cervecero, esta vez junto a su pareja, Pamela Franco. La colaboración ha causado revuelo en los medios y en las redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación entre los seguidores de la farándula nacional.

En su interpretación, Cueva adaptó la letra original del clásico de Armonía 10, incluyendo referencias a algunos de sus compañeros de la selección peruana: "Traigan a Carrillo, a Cueva y Lapadula que quiero beber y beber y beber hasta morir", canta en su versión del popular tema, lo que le ha valido críticas.

