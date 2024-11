"Llegó nuestro momento": Toño Centella propone a Christian Cueva grabar un tema juntos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Toño Centella expresó su apoyo a la nueva faceta musical de su amigo, el futbolista Christian Cueva, quien hace poco incursionó en la música junto a la cantante Pamela Franco.

"Cuevita la puede hacer en la música, todo es cuestión de que el público lo acepte y tenga su swing, pero me parece bien que haya incursionado. Le mando las mejores vibras y que siga adelante", comentó el cantante a Trome.

Ante la posibilidad de trabajar juntos, Centella no dudó en mostrarse abierto a colaborar.

"Si me dice para grabar, pues normal. Grabaríamos la canción que le gusta, Amor de arena, o no sé qué otra canción quisiera. Aunque él es hincha de Alianza Lima y yo soy bicampeón con Universitario, eso no importa porque somos amigos", señaló.

"Después de grabar con Pamela Franco, me toca a mí. Llegó nuestro momento", agregó.

Christian Cueva: "Lo mío es el fútbol"

Hace unos días, Christian Cueva negó los rumores que lo vinculaban a una colaboración musical con Christian Yaipén, cantante del Grupo 5. Durante su participación en el programa Cumbias y Risas junto a Pamela Franco, donde promocionaron el tema El Cervecero, el futbolista aprovechó para desmentir la supuesta alianza artística.

"Para nada. Conozco a Christian, a Elmer y a Andy, son unos amigos. Toda la admiración hacia ellos, pero no (hay una colaboración). Esto de El Cervecero fue algo que fluyó en su momento acompañando a Pamela a las grabaciones que tenía. Y fluyó el tema. Si a la gente le gustó, bienvenido sea. Y si no, bueno, a seguir", indicó.

El debut de Christian Cueva en la música generó rumores de que estaría considerando dejar el fútbol para dedicarse a la música. Sin embargo, el jugador fue claro sobre sus prioridades.

"Yo siempre me enfoco mucho más en mi carrera como futbolista. Como te repito, esto fluyó en su momento, pero las cosas son muy cambiantes en la vida. No sabemos qué pueda pasar, pero aclaro que lo mío es el fútbol", concluyó.