Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau tuvieron una fuerte discusión. Él la denunció. | Fuente: Instagram

Silvia Cornejo ha medido sus palabras después de la polémica que protagonizó y la denuncia que su esposo Jean Paul Gabuteau interpuso contra ella por violencia física y psicológica.

La conductora de televisión manifestó que no brindará detalles de lo ocurrido porque busca cuidar la privacidad del hijo de ambos. “No voy a brindar ningún tipo de declaración, me estoy manejando por otra vía. Yo veo por el bienestar de mi hijo, porque va crecer y no quiero que esté expuesto”, comentó al diario Ojo. Ella negó que vaya a tocar el tema más adelante.

Por otro lado, indicó que siempre mantendrá el contacto con su expareja Jean Paul Gabuteau debido al hijo que tienen en común. “Pienso primero como mamá, tengo que cuidar esa parte de mi hijo. Él (Jean Paul) siempre va a ser el padre, por eso, no voy a dar ningún tipo de declaración sobre él”, apuntó.

Asimismo, Silvia Cornejo se pronunció por las críticas que ha recibido en las redes sociales. Específicamente, por Magaly Medina quien habló de ella en su programa insistiendo que la modelo necesita ayuda profesional.

“Si quieren atacarme, que lo hagan. Por mi lado, no voy a decir absolutamente nada. (Magaly) ya lo ha hecho anteriormente, no tengo por qué molestarme, ni picarme, ni nada”, concluyó la exMiss Perú.

DENUNCIA DEL ESPOSO

El pasado viernes 31 de julio, la conductora de América Espectáculos chocó el vehículo de su expareja Jean Paul Gabuteau, con quien tiene un hijo, en una calle de Santiago de Surco, según reportó el programa “Magaly TV: La Firme”.

De acuerdo al informe presentado, tras lo ocurrido, Gabuteau denunció a su esposa Silvia Cornejo asegurando ser víctima de violencia familiar en las modalidades de violencia física y psicológica frente a las autoridades respectivas.

En el documento, el empresario refiere que fue atacado verbalmente por la presentadora de televisión, a lo que él intentó grabarla para tener las pruebas. Sin embargo, ella habría intentado quitarle el celular para arrojarlo contra el suelo. Además, expresó que la figura de la televisión aseguraba haberle puesto un GPS.