Magaly Medina y Alfredo Zambrano viajaron hasta Colombia para renovar sus votos matrimoniales. | Fuente: Instagram

El pasado 9 de diciembre, Magaly Medina y Alfredo Zambrano cumplieron cinco años de casados. Periodo que quisieron celebrar con una ceremonia en Cartagena (Colombia), adonde viajaron para renovar sus votos matrimoniales con la compañía de familiares y amigos.

La celebración fue registrada por María Pía Copello, amiga de la pareja, quien compartió en sus redes sociales un video con detalles del evento en el que puede verse cómo el notario le dedicó una canción a la conductora de "Magaly TV: La Firme".

En el material, publicado en la cuenta de Instagram de Copello, aparece Magaly Medina ataviada con un vestido de color beige, mientras Alfredo Zambrano luce un traje del mismo color. Todo al estilo de una boda de verano.



Un total de 16 invitados acompañaron a la pareja en esta fecha especial, que llega a sus vidas luego de que su relación sufriera una breve ruptura en marzo pasado.

Días atrás, Medina había señalado al diario Trome que decidieron renovar sus votos, porque "recibimos mucha energía negativa y que hay gente que nos quiere separados". "Pero nosotros tratamos de vivir nuestro matrimonio alejados de toda esa envidia", dijo.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano en terapia de pareja

Después retomar su relación sentimental tras su breve separación en marzo de este año, Magaly Medina y Alfredo Zambrano confesaron que tienen ayuda profesional para lidiar actualmente con sus problemas maritales.

Así lo reveló la pareja de la conductora de la televisión durante una entrevista en noviembre pasado con el programa dominical "Día D", donde señaló que están llevando terapia con una 'coach'. Un hecho que la presentadora de "Magaly TV: La Firme" refrendó al manifestar:

"Primero hay que tranquilizarse, evaluar las cosas, porque peleas van a haber siempre, discrepancias vamos a tener (...) Tenemos una 'coach' que nos ayuda en eso".

Asimismo, Magaly Medina descartó que la infidelidad haya tenido lugar durante su relación con Alfredo Zambrano, quien se casó con ella en el 2016 luego de cinco años juntos como enamorados.

"Durante mi matrimonio, desde el momento en que retomamos la relación con un anillo en mi mano, nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada", dijo.

