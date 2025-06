"La mochila de emergencia no es exageración": Tula Rodríguez reacciona al sismo en Lima y hace énfasis en la prevención

La conductora recordó a sus seguidores la importancia de tener víveres, herramientas y un plan de emergencia familiar.

La conductora de televisión Tula Rodríguez se pronunció luego del fuerte temblor que se sintió en Lima justo durante las celebraciones por el Día del Padre, donde envió un mensaje de conciencia y prevención a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la también actriz compartió su reacción tras el sismo, asegurando que lo más importante en esos momentos es estar preparados y cerca de los seres queridos. “Aquí tengo mis mochilas, no es exageración. Justo en el Día del Padre, ¡qué tal temblor! Felizmente estamos todos juntos”, expresó.

Consciente del impacto emocional que generan estos eventos, Tula Rodríguez destacó la importancia de no subestimar los riesgos. “Estas son cosas que nos asustan. Un día como hoy, seguro varias familias han estado juntas, y a lo que uno le da miedo es estar sin los que más ama”, señaló con tono reflexivo.

La conductora reveló que recientemente actualizó su mochila de emergencia, recordando que la prevención puede marcar la diferencia en situaciones críticas. “Hace una semana actualicé todo: los víveres no perecibles, mi mochilita, mis cositas, también tengo mi caja de herramientas. Siempre es bueno prevenir”, explicó.

Finalmente, Tula Rodríguez cerró su mensaje con un consejo directo a sus seguidores: “Algo de prevención te da un poco de tranquilidad. Un abrazo fuerte.”

Tula Rodríguez y su emotivo saludo por el Día del Padre

Horas antes del temblor, Tula Rodríguez compartió un mensaje a su padre saludándolo en esta fecha especial.

"Feliz Día del Padre a todos esos hombres que dan todo por su familia, que se equivocan, aprenden y siguen ahí, firmes. Pero sobre todo… ¡Feliz día al mío! A Don Tulo, el más renegón de todos, pero también el que siempre está cuando lo necesito, el que me acompaña en silencio y a su manera me demuestra cuánto me quiere", escribió en la publicación.

La conductora de tv ha recibido un sinfín de comentarios positivos en el post de amigos, familiares y colegas.

