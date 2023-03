Después de 'Hasta que nos volvamos a encontrar', Stephanie Cayo debutará como productora en la película ‘Dime lo que quieres’, adaptación de la cinta argentina ‘Dos más dos’. | Fuente: Instagram

La actriz Stephanie Cayo está en Perú y fue invitada al programa ‘América hoy’ donde le hicieron recordar el famoso blooper sobre el significado de ‘palta’, jerga peruana. Si bien muchos esperaban que se retractara, la protagonista de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ reveló que para ella sí se refiere a estar “aburrido”.

“Yo estaba señalando una película y de pronto me preguntaron cada uno qué era 'Qué palta', y yo dije lo que era la palta para mí, pero para cada uno puede tener un significado especial”, dijo la pareja de Maxi Iglesias.

Como se recuerda, la primera película peruana de Netflix se estrenó el pasado 18 de marzo y, previo a ello, Stephanie Cayo reveló el significado de diferentes jergas que “todos los que visiten Perú podrán utilizarlas”.

Corrió suerte con la expresión “¡Asu mare!”, pero no sucedió lo mismo con “¡Qué palta!”. “La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’”.

Los internautas no dudaron en criticar a Stephanie Cayo por definir incorrectamente el significado de “palta”. Para muchos esta palabra se refiere a la vergüenza al estar en una situación incómoda. Otros aseguraron que también guarda relación con estar “preocupado”.

Stephanie Cayo confirma su reconciliación con Maxi Iglesias

Una segunda oportunidad para el amor. La actriz Stephanie Cayo oficializó su reconciliación con el intérprete español Maxi Iglesias, y con quién compartió protagónico en la cinta de Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, y con quien había terminado su relación en junio pasado.

“Tú y yo… donde sea que vayamos siempre va a ser una buena idea porque nace desde las entrañas… para ser bien específica. Larga vida a tu generosidad, profundidad y sensibilidad que me han cambiado la vida. Ya ven que te estoy esperando… Felices 32, cariño. Muy orgullosa de ti y de todo lo que te espera”, escribió en Instagram junto a una serie de fotografías en la que lucen juntos.

En sus stories, Stephanie Cayo escribió un mensaje más largo, dedicado a Maxi Iglesias. “A veces uno siente tanto que las palabras nunca son las ‘correctas’ en los momentos importantes y uno debe apelar a la música, los poemas y la magia de los recuerdos, que quedarán por (siempre). Hoy es uno importante. Cumples 32. Yo te conocí a mis 32 y la vida me cambió, me cambió la forma de mirarla, gracias a ti me quitó el frío, la coraza y las armas, gracias a ti”, comenzó con su mensaje.

Además, escribió que “me cambió la forma de sentir, gracias a ti”. “Hoy todo se siente más fuerte, más brillante… y hoy me siento más fuerte, más capaz, más inspirada. Gracias a ti. Gracias a tu santa madre y a ti por haber elegido venir y encontrarte conmigo. Te quiero”, finalizó su mensaje.

