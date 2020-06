Susy Díaz se asustó cuando llegó el recibo de luz a su casa. | Fuente: Instagram

Susy Díaz no pudo ocultar su indignación y malestar al confesar en radio ‘Capital’ que el recibo de luz le vino más de 4 mil soles. En pleno estado de emergencia y por la propagación del nuevo coronavirus, la exvedette anunció que tiene que pagar 4 600 soles.

Si bien corresponde a los dos últimos meses, la actriz cómica confesó que los inquilinos no le quieren pagar el alquiler de los cuartos que renta:

“Imagínate. Aparte que hay inquilinos que no pagan el alquiler, me ha venido S/ 4,600, casi me da un derrame cerebral. Me dio dolor de cabeza, me empezó a doler el cuerpo”, dijo al conductor Alan Diez.

Además, Susy Díaz calificó a los recibos de luz como ‘recibovirus’ porque lo considera un mal que llegó en poco tiempo:

“De dos meses ha venido, es lo que he venido investigando porque me asusté. Les dije (a los inquilinos) que apaguen las luces, que iba a entrar a ver si tienen muchos artefactos. Hablando con ellos y, cuando veo la televisión, a todo el mundo le está pasando eso. Esto ya es un recibovirus”, aseguró.

Por otro lado, comentó de qué manera estaría actuando para que pueda saldar esa deuda: “Estoy rogando a Dios que el otro mes me bajen el recibo. Lo he metido adentro de la biblia para que Dios me ayude”, manifestó Díaz.

LA CUARENTENA EN CASA

El mes pasado, Susy Díaz dijo extrañar mucho a su hija Flor Polo y a sus nietos, a quienes no ve desde que inició la cuarentena a causa del nuevo coronavirus. La actriz cómica indicó que, si bien se siente triste por no poder estar cerca de su familia, entiende que lo mejor es quedarse en casa.

“Extraño mucho a Flor y a mis nietitos. Nos veíamos todos los sábados, pero desde que empezó la cuarentena solo tenemos comunicación por videollamada. Quiero abrazarlos, pero entiendo que debemos quedarnos todos en casa”, expresó la excongresista al diario Trome.

Además, Susy Díaz hizo una campaña, a través de su cuenta de Instagram, en donde pidió a los peruanos cumplir con esta cuarentena con el fin de que nadie se contagie de coronavirus. “Quédate en casa. Si te quedas en casa el virus no pasa”, escribió la actriz en su cuenta personal.