Gisela Valcárcel cerró, el sábado 8, la gran final de "El artista del año: El dúo perfecto". Mientras alista los últimos programas del 2018 ─un especial de baile y otro navideño─ ya piensa en regresar con fuerza en el 2019. Y lo hará de la mano de una curiosa invitada: Susy Díaz.

En enero se estrenará "Gisela busca", un espacio de entrevistas que contará con la ex congresista como una de sus invitadas. "La pregunta del programa es: ¿quién eres de verdad? Me he quedado con la boca abierta, me he topado con una Susy que va a gustarle nuevamente a la gente. Hay una magia especial", sostuvo la conductora a "Encendidos" de RPP Noticias.

En dicha emisión, ya grababa, Gisela Valcárcel y Susy Díaz llegarán a la playa en la Costa Verde juntas se meterán al mar. Sí, en una recreación al divertido episodio cuando Susy fue revolcada por una ola en su visita a la playa.

PROYECTOS PARA EL 2019



La popular 'Señito' dice haber quedado entusiasmada ante el talento (y las actuaciones en la final) de los concursantes de "El artista del año: El dúo perfecto".

Para el 2019 alista "Llauca", la primera serie de su empresa GV Producciones que contará con la dirección de Jorge Carmona. "Me ha entusiasmado. He grabado en un lugar precioso en Los Barracones (Callao)", comentó.

Además trabaja en "El artista del año kids" y un magacín aún sin nombre conducido por Yaco Eskenazi, Rebeca Escribens, Ethel Pozo y Aldo Miyashiro.

Gisela Valcárcel estará en pantalla hasta el 22 de diciembre y luego se tomará un descanso para regresar en enero del 2019.