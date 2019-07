Susy Díaz terminó con su pareja Walter Obregón tras una serie de pleitos. | Fuente: RPP Noticias

Susy Díaz confirmó que terminó su romance con Walter Obregón, a un año de iniciar su relación, a raíz de una serie de pleitos y discusiones. Incluso, cuando ella anunció por redes sociales que acabó con su pareja, él reaccionó de forma violenta y tuvo que llamar a la policía.

Frente a estas actitudes, la excongresista sacó una lección: "si el hombre no cambia es mejor cambiar de hombre". Ella considera que le dio varias oportunidades, pero "una mujer tiene que estar con un hombre que la haga feliz".

Después de la reacción violenta de Walter Obregón, Susy Díaz no ha pedido garantías por su vida ─ni siquiera sentó una denuncia policial─ pero si ve alguna situación rara no dudará en hacerlo. "Tengo 16 cámaras en mi casa y siempre salgo acompañada. Nunca estoy sola", sostuvo a RPP Noticias.

Por otro lado, la artista, de 55 años, no le cierra las puertas al amor. No obstante, busca a un hombre "que tenga mi edad o 45 años mínimo. Un hombre que vaya a mi mismo ritmo, que me respete. Un hombre que sume y no que me reste". Como se recuerda, su expareja tiene 29 años.

SUSY EN "EL ARTISTA DEL AÑO"

El 19 de mayo, Susy Díaz y Monique Pardo aparecieron en “El artista del año”como los refuerzos para salvar a Jaime ‘Choca’ Mandros de la sentencia que, en ese entonces, disputaba con Kate Candela. Luego de la presentación, el conductor de “Estás en todas” obtuvo una buena calificación de los jurados lo que le permitió continuar.

Sin embargo, más adelante sería eliminado. Sandra Muente ganó el concurso, mientras que Natalia Salas y a Stephanie Valenzuela, se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.