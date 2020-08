Talía Ascárate en el Maracaná. | Fuente: Instagram

Con 29 años, Talía Azcárate ha marcado un precedente desde que se convirtió en una de las futbolistas de la selección femenina en los años 90 y, aunque la universidad la obligó a dejar los chimpunes, la comunicadora se propuso no dejar su pasión y, ahora, es una de las comentaristas en “Contigo Selección” de Latina y en “De Futbol se habla así” de Directv.

En entrevista con RPP Noticias, Azcárate revela la lucha contra los estereotipos que ha enfrentado desde que se inició en el fútbol hasta la actualidad, pero sobre todo destaca los comentarios positivos que ha recibido, en los cuales le agradecen por “abrir el camino a las mujeres” en este deporte. Así también, confiesa que su mayor motivo para hacer su trabajo cada vez mejor es su hijo, que llegó al mundo hace apenas 7 meses.

NACE SU PASIÓN

El padre de Talía Azcárate jugaba en la liga de San Isidro y su madre, con la intención de que un fin de semana no vaya a la cancha, le pidió que lleve a una pequeña Talía de 5 años a pasear. Sin embargo, "Yayin", como le dice la conductora, la llevó a verlo jugar y ella descubrió su pasión.

"Un sábado, mi mamá, por molestar, le dice a mi papá que si quiere ir a jugar que me lleve. Yo tenía cinco años, llegué al Estadio y mi papá me dice: 'no te muevas de aquí', y me deja con las esposas e hijos, todos hombres, de otros futbolistas. Entonces, me dijeron para jugar una pichanga y esa fue la primera vez que jugué una pichanga y me encantó", contó.

Desde aquel momento, Talía inició una búsqueda por encontrar más mujeres para jugar y empezó jugando en un equipo de puros hombres. "El primer equipo en el que yo juego, era de hombres, estaban Oscar Vega, Adrian Zela, Josimar Yotún, jugamos un campeonato que era de la Copa de la Amistad en el club Germania y en las bases no salía que una mujer no podía jugar. Por eso, el entrenador me dijo: 'juega y ya luego vemos qué pasa'".



ESTEREOTIPOS Y MOTIVACIÓN

"Para mí el deporte no tiene género", recalca Azcárate, quien cuenta que incluso su madre no comprendía totalmente su gusto por el deporte. "La primera barrera era mi mamá. Ella me decía: ‘¿por qué fútbol?’ y yo le repreguntaba: ‘¿por qué no fútbol?’".

Incluso, ya como comentarista de televisión y en pleno siglo XXI, la comunicadora ha tenido que enfrentar algunas reacciones machistas. "Por ahí un conductor dijo que no se iba a sentar a debatir con una mujer y la verdad que eso no me ofende pero me da mucha pena que en el siglo XXI tengan ese concepto", revela.

Azcárate precisa que cualquier persona que tenga la capacidad de hacerlo tiene derecho a hacerlo y aclara que tampoco cree en la cuota de género obligatoria.

Parte de romper con estos estereotipos fue conocer y jugar contra la brasileña Marta, cuando con 14 años integraba la selección femenina de fútbol y fue a su primera Sub 20. "Marta es equivalente de Messi, ha sido 5 veces balón de oro y en ese tiempo jugaba en Suecia y ganaba 1 millón de dólares por temporada. Yo dije: 'yo también soy mujer y puedo vivir del fútbol'".

Desde entonces, para Talía se han presentado grandes oportunidades y tanto mujeres como padres de familia han reconocido su trabajo. "He sido la primera mujer en comentar una Copa Sudamericana. Habían papás que me escribían para agradecerme por dejar un precedente, ya que quizás estaba abriendo camino para sus hijas en el fútbol, como también han habido muchas mujeres que me han felicitado".

"Tengo como una responsabilidad y un orgullo", añade.

"VALORAR EL FÚTBOL DESDE CASA"

En medio de la pandemia por la COVID-19, Perú fue uno de los primeros países de la región en reactivar los encuentros de fútbol. No obstante, en el coincidente aniversario de Universitario y el inicio de La Liga 1, los hinchas cremas formaron una caravana que desacataba todas las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus, lo cual llevó a la Federación Peruana de Fútbol a suspender el torneo.

"El día de la reanudación y suspensión fue una sensación rarísima, porque debíamos estar contentos. Éramos uno de los primeros países en arrancar el torneo en la región pero hicimos todo al revés", comenta Talía. "Hay una falta de empatía espantosa, porque hoy por hoy tenemos que pensar en el bien común que es lo clave, porque si uno falla puede repercutir en la salud de otro y hasta de su familia", agrega.

Asimismo, considera necesario que dirigentes, jugadores e hinchas sean responsables con sus acciones. "Hemos visto el ampay de Rey Sandoval, chocando en estado de ebriedad, incurriendo en delitos. Después a Binacional, que salía de Juliaca y no se hacía la prueba hasta Arequipa y había un infectado que viajó con todo el plantel", lamenta.

"Hay detalles que no son detalles. Son cosas importantes que hay que tener en consideración. Me parece importantísimo que hayan apelado a que los equipos le digan a sus hinchas que no salgan de sus casas. No va haber una tercera oportunidad, hay que pedirle a la gente que aproveche que tienen la oportunidad de ver el fútbol desde casa", sostuvo.