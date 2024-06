Tatiana Calmell, Miss Perú Universo 2024: "Las segundas oportunidades existen"

"Creo que aprendí mucho de de mis pérdidas", dijo Tatiana Calmell minutos después de coronarse como Miss Perú Universo 2024 el último domingo, en la gran final del certamen de belleza. La modelo peruana representará a su país en la competencia internacional que se llevará a cabo en noviembre en México.



En 2022, Calmell fue una de las principales candidatas para obtener la corona de Miss Perú. Sin embargo, en esa edición, Alessia Rovegno resultó ganadora. A pesar de no obtener el título, Calmell fue seleccionada para concursar en el Miss International 2022, donde logró el tercer puesto. Dos años después, ve sus sueños hechos realidad al ser coronada como la mujer más bella del Perú.



¿Cuáles fueron las primeras palabras de Tatiana Calmell tras conocerse como Miss Perú Universo 2024?

"He anhelado mucho este momento. He derramado muchas lágrimas y [hubo] mucho sacrificio para lograr este objetivo, así que estoy realmente muy satisfecha", compartió Tatiana Calmell, Miss Perú Universo 2024, en una entrevista con el programa En casa con Telemundo. "Creo que aprendí mucho de mis pérdidas", agregó.



Luego, recordó: "Tuve dos momentos importantes: el primero en el Miss Perú 2022, cuando quedé primera finalista, luego en el Miss International, quedando finalista (...) Estas derrotas me han enseñado muchísimo (...) Hoy estoy demostrando que definitivamente las segundas oportunidades existen, y que cuando uno desea las cosas con mucha pasión y trabaja por ello, todo se puede lograr".

Tatiana Calmell, Miss Perú Universo 2024

El último domingo, Tatiana Calmell, de 29 años, fue coronada como la nueva Miss Perú Universo en un evento celebrado en la Plaza Grau en el Callao. La modelo peruana continuará el legado de su predecesora, Camila Escribens, y competirá por el título del certamen internacional que se realizará este año en México.



Calmell destacó desde el inicio de la competencia, representando a Talara y clasificando entre las tres finalistas junto con Luren Márquez, Miss Perú USA, y Vanessa Medina, Miss Perú Loreto. En la última ronda, la que determinó su victoria, conquistó tanto al público como al jurado al exponer con gran elocuencia por qué deseaba ser la siguiente Miss Perú.



"Quiero ser Miss Perú porque aspiro a ser un agente de cambio. Hay muchos problemas por resolver y si no tomamos acción, pocas cosas cambiarán. Me comprometo a sumarme a diversas causas sociales que merecen atención", respondió. "Mi misión sería servir al prójimo y llevar alegría a cada rincón del Perú", agregó.



Tati Calmell representó a Talara en el Miss Perú Universo 2024.Fuente: Instagram: @missperuofficial

¿Quién es Tatiana Calmell?

Tatiana Calmell del Solar, de 29 años, nació el 22 de julio de 1995 en Breña y creció en San Miguel. Su primer acercamiento al modelaje fue a los 14 años, participando en diversos comerciales de televisión. Durante su etapa en la secundaria, concursó en el Elite Model Look junto a Janick Maceta y Alondra García-Miró.



A los 18 años, participó en el reality Perú Next Top Model, donde destacó por su experiencia previa en las pasarelas. A pesar de su notable actuación, fue eliminada tras alegar que el modelo brasileño Antonio Borges, miembro del jurado, cometió tocamientos inapropiados durante una sesión de fotos.



Después de su controversial paso por la televisión, Calmell continuó su carrera en el modelaje, protagonizando comerciales, portadas de revistas y siendo imagen de diversas marcas. Al mismo tiempo, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Más adelante, a los 26 años, incursionó en la actuación en la telenovela Princesas de América Televisión.



Después de seguir su carrera como actriz y debutar en el cine en la película Bienvenidos al paraíso, Tatiana participó en el Miss Perú 2024. Su experiencia previa y tenacidad la ayudaron a ganar la corona. Con esta victoria, viajará en noviembre a México para representar al Perú en el Miss Universo 2024.

