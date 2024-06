Tatiana Calmell: su paso por el modelaje, la actuación y el triunfo en el Miss Perú Universo 2024

Así fue la coronaciín de Tatiana Calmell en el Miss Perú Universo 2024. | Fuente: Instagram: @missperuofficial

El último domingo, Tatiana Calmell, de 29 años, fue coronada como la nueva Miss Perú Universo en un evento celebrado en la Plaza Grau en el Callao. La modelo peruana continuará el legado de su predecesora, Camila Escribens, y competirá por el título del certamen internacional que se realizará este año en México.



Calmell destacó desde el inicio de la competencia, representando a Talara y clasificando entre las tres finalistas junto con Luren Márquez, Miss Perú USA, y Vanessa Medina, Miss Perú Loreto. En la última ronda, la que determinó su victoria, conquistó tanto al público como al jurado al exponer con gran elocuencia por qué deseaba ser la siguiente Miss Perú.



"Quiero ser Miss Perú porque aspiro a ser un agente de cambio. Hay muchos problemas por resolver y si no tomamos acción, pocas cosas cambiarán. Me comprometo a sumarme a diversas causas sociales que merecen atención", respondió. "Mi misión sería servir al prójimo y llevar alegría a cada rincón del Perú", agregó.



Luciendo un elegante vestido con corte de sirena en color champán, con escote en forma de corazón y adornado con brillante pedrería que resaltaba el bronceado de su piel, Tatiana recibió la corona de manos de Camila Escribens, Miss Perú Universo 2023, comprometiéndose a iniciar su preparación para la competencia internacional en noviembre.

Tati Calmell representó a Talara en el Miss Perú Universo 2024.Fuente: Instagram: @missperuofficial

¿Quién es Tatiana Calmell?

Tatiana Calmell del Solar, de 29 años, nació el 22 de julio de 1995 en Breña y creció en San Miguel. Su primer acercamiento al modelaje fue a los 14 años, participando en diversos comerciales de televisión. Durante su etapa en la secundaria, concursó en el Elite Model Look junto a Janick Maceta y Alondra García-Miró.



A los 18 años, participó en el reality Perú Next Top Model, donde destacó por su experiencia previa en las pasarelas. A pesar de su notable actuación, fue eliminada tras alegar que el modelo brasileño Antonio Borges, miembro del jurado, cometió tocamientos inapropiados durante una sesión de fotos.



Después de su controversial paso por la televisión, Calmell continuó su carrera en el modelaje, protagonizando comerciales, portadas de revistas y siendo imagen de diversas marcas. Al mismo tiempo, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Más adelante, a los 26 años, incursionó en la actuación en la telenovela Princesas de América Televisión.



En 2022, Tatiana Calmell fue una de las principales candidatas para obtener la corona de Miss Perú. Sin embargo, Alessia Rovegno resultó ganadora y representó al país en el Miss Universo. A pesar de no obtener el título, Calmell fue seleccionada por Jessica Newton para concursar en el Miss International 2022, celebrado en Tokio, donde logró el tercer puesto.



Después de seguir su carrera como actriz y debutar en el cine en la película Bienvenidos al paraíso, Tatiana participó en el Miss Perú 2024. Su experiencia previa y tenacidad la ayudaron a ganar la corona. Con esta victoria, viajará en noviembre a México para representar al Perú en el Miss Universo 2024.

Tatiana Calmell y Cristobal De Col se lucieron juntos durante el avant premiere de la película 'Bienvenidos al paraíso'.Fuente: Instagram: @cristo_decol

¿Quién es la pareja de Tatiana Calmell?

Tatiana Calmell, Miss Perú Universo 2024, mantiene una relación sentimental con el deportista peruano Cristóbal de Col, un destacado surfista que ha representado al Perú en numerosos torneos internacionales. La pareja se conoció a través de las redes sociales durante la pandemia de COVID-19.



"Más orgulloso de ti no puedo estar, amor. Destacando en tu debut como actriz en una gran película, una comedia romántica, con un elenco de actores de primera", escribió Del Col, de 31 años, en sus redes sociales después del avant premiere de Bienvenidos al paraíso, la película con la que Calmell debutó en el cine.



La pareja no ha dudado en compartir sus momentos más románticos en las redes sociales, donde se les ve cariñosos, disfrutando de su tiempo libre y de la playa. En junio de 2023, Tatiana publicó en Instagram un tierno selfie de ambos besándose en una paradisíaca playa en República Dominicana, acompañado del mensaje: "Para siempre".

El deportista Cristobal De Col y la modelo Tatiana Calmell mantienen una relación sentimental.Fuente: Instagram: @missperuofficial

