Maju Mantilla defiende la decisión de su esposo quien no ve "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram

Después de que Maju Mantilla confesara en una entrevista para el diario El Trome que su esposo no ve “Te volveré a encontrar”, telenovela en la que actúa, sus compañeros de “En boca de todos” cuestionaron la decisión de su pareja.

Para tratar de aclarar la situación y con una notable incomodidad, la exMiss Perú se puso firme y aseguró que a pesar de que él no ve la novela, la apoya en su trabajo:

“Gustavo no ve ‘Te volveré a encontrar’ y tampoco veía VBQ porque no le gusta ver novelas, pero ve mis posteos, sabe de mi papel, de mi personaje”, dijo Maju. Sin embargo, quien insistía en el asunto fue Tula Rodríguez ya que a cada rato refutaba la decisión del esposo de su compañera por no ver televisión.

A pesar de ello, Mantilla dijo que respeta los gustos de su pareja y que no se siente mal por eso porque él sabe cuál es su papel: “Hay que respetar los gustos de cada pareja. Mi esposo, además, su oficina la ha trasladado a casa, está trabajando todo el día, tiene reuniones virtuales, está con los niños, compartimos con ellos, él se pone a hacer deporte y yo me pongo a ver mi novela”.

Cabe recordar que la actriz tiene escenas de besos con el actor colombiano George Slebi quien interpreta a Camilo Valdemar que se encuentra enamorado de ella, pero hay un obstáculo que le impide comenzar un romance: es la prometida de su hermano Paolo (Pablo Heredia).

Ante el cuestionamiento sobre su esposo, Maju Mantilla dijo lo siguiente: “Te soy sincera, no ve televisión. Lo único que puede ver son noticias y punto. El tiempo libre lo dedica a nosotros, a sus hijos y a hacer deporte”.