George Slebi y Maju Mantilla grabaron una escena romántica en "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram

George Slebi se ha convertido en el galán de la telenovela "Te volveré a encontrar". El actor colombiano se encuentra contento por los resultados de la ficción en el Perú.

Slebi interpreta a Camilo Valdemar quien, a pesar de tener familia, se encuentra enamorado de Inés (Maju Mantilla), la prometida de su hermano Paolo (Pablo Heredia).

Para la telenovela, George Slebi y Maju Mantilla grabaron una romántica escena donde se besaban. En ese sentido, el colombiano contó cómo fue trabajar con la presentadora y actriz.

"No fue fácil al principio porque Maju es una mujer casada, con hijos y tiene una imagen bien bonita", señaló a Perú 21. "Otro punto es que ella no lleva 20 años haciendo novelas, así que hubo un proceso de confianza y conocernos para realizar ciertas escenas de esos besos tan fuertes, pero se dio la conexión. Ella es una mujer muy respetuosa y divina", aseguró.

Asimismo, el intérprete recalcó que no hubo morbo durante las escenas. "Le metimos humanidad a las escenas y no hubo nada de morbo. No fue por el lado sexual. Yo aprendí una cosa, un actor con prejuicio se va encontrar con atadura, así que mientras más libre uno se sienta, la actuación es más veraz y se logró. Siento que con Maju hubo una química y nos entregamos a las escenas", comentó George Slebi.

La telenovela "Te volveré a encontrar" marcó el debut en la actuación de Alondra García Miró. La ficción se emite de lunes a viernes, a las 9:30 p.m., por América TV.