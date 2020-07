Rebeca Escribens se despide de su personaje de "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram

Rebeca Escribens le dijo adiós a su personaje en la novela “Te volveré a encontrar” luego de que fuera asesinada en la ficción. A pesar de que para mucho, Silvia, papel que interpreta la conductora de televisión, era una de las favoritas; ya no continuará en los siguientes capítulos.

Por medio de su cuenta de Instagram, decidió despedirse con peculiar mensaje: “Y con esta foto me despido de #TeVolveréAEncontrar. Cuando por fin me dan un papel en una novela, me matan. ¡Me las cobraré, Máximo y Milena!”, se lee en la descripción.

En la foto que publicó aparece con Raulito, su hijo en la novela y Pascal (Javier Valdés), su pareja. A solo horas de subirlo a las redes, cuenta con más de 16 mil ‘me gusta’ y en los comentarios, sus seguidores lamentaron que ya no continúe en “Te volveré a encontrar”.

SOBRE LA PANDEMIA

Rebeca Escribens habló sobre su trabajo y de cómo este le permite afrontar el confinamiento y la crisis por la pandemia de la COVID-19.

"A veces me levanto con ganas de llorar, me maquillo y me visto sin querer, pero, de pronto, cuando prenden las luces y las cámaras, mi tristeza o el desánimo se va", expresó para el diario Correo. "Te lo juro por la memoria de mi madre que mi trabajo es terapéutico, es la inyección de vitaminas que necesito. Me hace bien comunicarme", añadió.

Asimismo, la presentadora recomendó a sus seguidores que, en este tiempo de pandemia, busquen oportunidades y vean las cosas con optimismo.

"Yo invito a todas las personas a que lo hagan, porque si vives lamentándote lo único que vas a conseguir es atraer cosas negativas a tu vida. En base a resiliencia y reinvención he vivido, no a partir de la pandemia, sino desde que murió mi mamá cuando yo tenía 22 años. Desde ese momento supe cómo utilizarlas, con caídas, errores y aciertos, así le ando dando", concluyó Escribens.