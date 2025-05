"Tenemos definiciones distintas de amor y respeto": Álvaro Aurora se pronuncia tras ruptura con Thamara Gómez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cómico ambulante Álvaro Aurora rompió su silencio tras el anuncio de la separación con la cantante Thamara Gómez, y difundió un comunicado dirigido a su público a través de redes sociales.

En el mensaje, Aurora aclaró que la relación sentimental terminó el pasado 6 de mayo y negó que el motivo de la ruptura esté relacionado con declaraciones realizadas en Magaly TV La Firme. "Cabe resaltar que no se terminó por ninguna declaración emitida en ningún programa de televisión. Si bien es cierto me hicieron un par de preguntas, lo tomé con humor porque todos sabemos cómo es Magaly".

El comediante urbano enfatizó que su prioridad es su carrera y su público: "Soy un comediante urbano que cada día lucho por mis objetivos y superarme a mí mismo; lo mío es hacer reír a mi público y brindarles un show de calidad", expresó.

Sobre el comunicado difundido previamente por su expareja, en el que se refieren a él como “malagradecido”, Aurora manifestó su desacuerdo. “Acepto que es injusta la forma en la que esto está terminando y solo los dos sabemos lo que sucedió. Por respeto guardaré silencio, ya que luego de algunas publicaciones la gente ha empezado a atacar sin saber realmente el contexto”, escribió.

Finalmente, Álvaro Aurora se mostró agradecido por la relación vivida, aunque reconoció que ambos tenían "definiciones distintas sobre lo que es el amor, el respeto y la lealtad".

Comunicado de Álvaro Aurora tras el fin de su romance con Thamara Gómez.Fuente: @alvaro.aurora01

¿Thamara Gómez le fue infiel a Álvaro Aurora?

Medio año después de su romance, ambos eliminaron el contenido que tenían juntos y comenzaron a enviarse indirectas a través de sus respectivas historias de Instagram.

En el perfil de Aurora, insinuó que Gómez le habría sido infiel. "No me engañaste, pero sí seguiste el coqueteo, no pusiste límites, no cambiaste tus acciones, no eres una persona infiel, pero sí desleal", se lee en un clip que compartió de TikTok a IG. A partir de ahí, vienen dimes y diretes de ambos.

Thamara Gómez respondió con un "Me iba a poner triste, pero me acordé que soy una buena mujer. No soy interesada, valgo la pena, si quiero algo lo consigo solita, soy leal, respetuosa, honesta y siempre hago las cosas de corazón".

Después, el actor cómico no se quedó callado y compartió una imagen suya con el texto: "Jaja, por respeto me voy a quedar callado. Fin, chicos". Esto incrementó los rumores de una ruptura. No obstante, Gómez reaccionó a ese mensaje compartiendo unas declaraciones de Yaco Eskenazi en el podcast de Magaly Medina contando cómo fue que se convirtió en mejor hombre tras su matrimonio con Natalie Vértiz.

Pero ahí no quedó todo ya que Álvaro Aurora hizo referencia a ese video y escribió. "Todas quieren un Yaco, pero ni siquiera se comportan como Natalie".

En octubre de 2024, Thamara Gómez dedicó romántico video a su pareja por el Día del Novio.Fuente: TikTok (Thamara Gómez)