Lucas Beltrán, el peruano de 19 años que sorprendió a Michael Bublé en 'The Voice' [VIDEO]

Lucas Beltrán es el segundo peruano en superar las audiciones a ciegas de The Voice, tras Diego Val. Con 19 años, sorprendió a estrellas como Michael Bublé y Reba McEntire.
Talento peruano en The Voice. Lucas Beltrán, nacido en Lima, cautivó en la temporada 28 del reality estadounidense, donde los concursantes enfrentan audiciones a ciegas ante estrellas como Michael Bublé, Reba McEntire, Niall Horan (ex One Direction) y Snoop Dogg. Con su interpretación de un clásico de Lou Rawls, emocionó al público y avanzó a la siguiente etapa.
Desde los primeros segundos de You’ll Never Find Another Love Like Mine, Bublé reaccionó sorprendido: “Me encanta esta canción”, dijo mientras acompañaba con entusiasmo la actuación de Lucas, animando incluso a Reba a girar su silla. Al final, ambos entrenadores pelearon por tenerlo en su equipo.
Con ello, Beltrán, de 19 años, se convirtió en el segundo peruano en superar las audiciones a ciegas de The Voice. El primero fue Diego Val en 2012, elegido entonces por CeeLo Green. En Europa, otro peruano, Gabriel Herrera, sorprendió en La Voz España en 2022, especialmente a la entrenadora Laura Pausini.
Lucas Beltrán en The Voice
Tras la presentación de Lucas, los entrenadores no tardaron en elogiarlo. Niall Horan destacó su presencia en el escenario: “Te ves perfecto, suenas perfecto. Una de las razones por las que no me volteé es por ese hombre de ahí abajo”, dijo, señalando a Bublé.
Reba, por su parte, reconoció la dificultad de competir con el cantante canadiense: “Nadie ha venido al programa sonando como tú. Yo no tengo ninguna oportunidad... con Bublé sentado aquí a mi lado. Pero soy tu fan. Me encantó”.
Bublé fue más directo: “Esta es mi tercera temporada en este programa y hemos tenido un par de crooners, pero no elegí a ninguno porque no escuché lo que escucho en tu voz: autenticidad. A los 19 años, yo fingía ser un millón de personas diferentes”.
Finalmente, Lucas tomó su decisión: “Reba, te quiero, pero Michael, quiero que seas mi coach”. La elección desató aplausos en el set, mientras sus padres celebraban desde el backstage.
En redes sociales, Bublé le dio la bienvenida: “¡Esto es talento soul! Estoy tan emocionado de verte actuar esta temporada y ayudarte en tu camino. Bienvenido al #TeamBuble”.
¿Quién es Lucas Beltrán?
Según su web, Lucas inició su camino musical a los 15 años, durante la pandemia de la COVID-19. Con el tiempo extra que tuvo durante el confinamiento, se sumergió en el jazz y en voces de leyendas como Mel Tormé y Ella Fitzgerald. “Dando lo mejor de mí para traer alegría a otros a través del canto”, resume en su perfil de Instagram.
Nacido en Lima, emigró con su familia a Estados Unidos a los 8 años y actualmente vive en Filadelfia. Hoy actúa con regularidad en el Birdland Jazz Club de Nueva York, uno de los escenarios más prestigiosos de la escena jazzística.