Gino Assereto y Jazmín Pinedo llevan una buena relación pese a su separación a inicios de este año. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo y Gino Assereto parecen llevar una buena relación como padres, después de que ambos oficializaran su separación a inicios de este año. En las redes sociales, la conductora de “Esto es Guerra” publicó un divertido video, donde ambos bailaban al ritmo de la canción “Agua”, de J Balvin.

Pese a no continuar su relación amorosa, Pinedo demostró compartir un tierno momento con Assereto frente a sus seguidores. Desde su cuenta oficial en TikTok, la presentadora apareció junto a su expareja, y la hija de ambos, realizando la coreografía del nuevo tema del reguetonero J Balvin.

“Después de varios intentos. Como pez en el agua”, escribió Jazmín Pinedo en la leyenda del video. Esta es una de las pocas veces que se ve a ambos juntos en las redes sociales, debido a que anunciaron su separación el pasado enero.

GINO ASSERETO RESPONDE

Cuando se confirmó el regreso de Gino Assereto a “Esto es Guerra”, la conductora Jazmín Pinedo estuvo presente en su bienvenida. Sin embargo, él no tuvo intención de acercarse a saludarla, a diferencia del gesto que tuvo con Gian Piero Díaz, quien le indicó que debía guardar la distancia.

Sobre ese incidente, el chico reality asegura que no fue un desplante ni nada por el estilo, ya que estaba con la emoción del momento y no cayó en cuenta de lo que generaría su actitud frente a su expareja presente en el set del programa juvenil.

“Estaba con toda la adrenalina, con toda la felicidad, me quité la capa iba a saludar a Piero y él me dijo: ‘No te acerques’, me había olvidado. En ningún momento hubo una mala intención. No hubo ganas de generar un desplante ni nada. Nunca quise generar algo malo. Quise demostrar en el momento lo que sentía y pasó.”, dijo a América Espectáculos.