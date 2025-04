Tilsa Lozano rompe en llanto en vivo y confirma su divorcio de Jackson Mora: "Los papeles ya están firmados"

Tilsa Lozano dedicó unos minutos de su programa para hablar sobre las imágenes de ella y Jackson Mora entrando a un hotel. “Sí, pasé la noche ahí y le di los papeles del divorcio”, aclaró.

Entre lágrimas, Tilsa Lozano confirmó lo que ya se venía especulando: su separación definitiva de Jackson Mora, luego de casi 3 años de matrimonio. "No quería hablar del tema. Es un momento difícil para mí. Hace dos meses estamos separados", confesó en la emisión del martes de su programa La noche habla.

La exmodelo, que compartió seis años de su vida con el boxeador, aclaró que no hay rencores entre ellos. "Las separaciones no son fáciles. Lamentablemente, la gente está acostumbrada a pensar que cuando una pareja se separa, se odian. Yo no estoy en guerra con Jackson. Lo quiero muchísimo", afirmó.

Tilsa habla de las imágenes que difundió Magaly

Tilsa también se refirió a las imágenes difundidas recientemente en Magaly TV, La Firme, donde se les vio coincidiendo en un hotel. Sin rodeos, confirmó que sí habían pasado la noche juntos: "Ese día le entregué los papeles del divorcio. Conversamos muchísimo. Los detalles de esa conversación solo nos competen a él y a mí".

Sobre las razones del divorcio, Tilsa Lozano fue enfática: "No fue por falta de cariño o amor. Simplemente decidimos que era mejor seguir caminos separados". Y añadió: "Siempre le voy a desear lo mejor. No voy a dar más detalles".

Tilsa Lozano se separa de Jackson Mora

La también conductora de televisión quiso dejar claro que esta decisión "no fue impulsiva. "Ese miércoles, en ese hotel, le di los papeles del divorcio y ya están firmados. No voy a decir nada malo de él. Jackson es libre para rehacer su vida, y yo quiero enfocarme en mi trabajo y en mis hijos. La tormenta ya pasó, estoy tranquila".

Finalmente, Tilsa Lozano expresó su deseo de mantener una relación cordial con su ahora expareja: "Espero que podamos seguir teniendo una bonita amistad, aunque ya no como esposos". Y cerró el tema diciendo: "Jackson es una gran persona. Lo quiero muchísimo, pero así es la vida. Uno se casa pensando que será para siempre… esa es la ilusión, pero a veces las cosas no salen como uno espera".

