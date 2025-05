Tilsa Lozano sorprende con emotivo mensaje a su ex Jackson Mora: “¡Te queremos mucho!”

Aunque atraviesan un proceso de divorcio, Tilsa dedicó un mensaje lleno de cariño a Jackson Mora por su cumpleaños. “Que la vida te regale mil motivos para sonreír”, escribió.

Tras anunciar su separación, Tilsa Lozano demostró que la cordialidad puede mantenerse incluso en medio de un divorcio. La conductora de La noche habla dedicó un mensaje amoroso a su aún esposo, el exboxeador Jackson Mora, por su cumpleaños, evidenciando que, pese al final de su relación, el respeto y el cariño siguen presentes.

Desde Miami, a donde viajó con sus hijos y su expareja Miguel Hidalgo, Tilsa se tomó unos minutos para saludar públicamente a Jackson a través de sus historias de Instagram. En la publicación, la exmodelo compartió una foto de Mora junto a sus hijos, acompañada de un mensaje lleno de buenos deseos.

El mensaje de Tilsa para Jackson

“Feliz cumpleaños. Que la vida te regale mil motivos para sonreír todos los días. Sigue conquistando cada uno de tus sueños. ¡Te queremos mucho! Dios te bendiga a cada paso que das”, escribió Tilsa.

Horas después, Tilsa compartió una nueva historia en Instagram. “Cuando le digo a alguien ‘siempre voy a estar’, yo cumplo. Hablemos o no, si me necesitas y me buscas, me vas a encontrar”, escribió.

Jackson le desea lo mejor a Tilsa

Las cámaras de Magaly TV, La Firme abordaron a Jackson Mora para preguntarle sobre el reciente viaje de Tilsa Lozano a Miami junto a su expareja Miguel Hidalgo y sus dos hijos. Lejos de mostrarse incómodo, el exboxeador reaccionó con total tranquilidad y aseguró no ver nada de malo en la situación, ya que actualmente están en proceso de divorcio.

“Que sus hijos conozcan Disney junto a su papá y su mamá no me parece algo malo. En su momento no se dio. Yo debí haber ido también cuando estaba en una relación con Tilsa, pero ahora ya no hay nada. Nos estamos divorciando y lo veo mal”, declaró.

Además, Jackson aseguró que no le afectaría si Tilsa y Miguel Hidalgo decidieran retomar su relación sentimental: “Ese es un tema de ellos, yo no tengo nada que ver ahí. Ya llevamos cinco meses separados. Yo he salido por la puerta grande, no por la ventana, y le deseo lo mejor”.

Tilsa Lozano habló a fines de abril sobre su divorcio de Jackson Mora en su programa 'La noche habla'.Fuente: Instagram: @tilsa_lozano

Tilsa y Jackson se separan

Fue a finales de abril cuando Tilsa Lozano rompió el silencio sobre su ruptura con Jackson Mora. Con lágrimas en los ojos, la conductora confirmó en su programa que llevaban caminos distintos. “No quería hablar del tema. Es un momento difícil para mí. Hace dos meses estamos separados”, confesó.

Durante la emisión, Tilsa destacó que, pese a la ruptura, el vínculo afectivo sigue intacto: “Yo no estoy en guerra con Jackson. Lo quiero muchísimo. Espero que podamos seguir teniendo una bonita amistad, aunque ya no como esposos”, expresó.

La exmodelo, quien compartió seis años de su vida con Mora y casi tres de matrimonio, reconoció que el desenlace de su historia no fue el que imaginó, pero lo asume con madurez: “Uno se casa pensando que será para siempre, esa es la ilusión... pero a veces las cosas no salen como uno espera”.

