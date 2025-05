"Eres una excelente madre, te admiro y respeto": Miguel Hidalgo dedica emotivo mensaje a Tilsa Lozano tras viaje familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una emotiva dedicatoria dirigida a la madre de sus hijos, con quien compartió recientemente un viaje familiar a Estados Unidos junto a los pequeños Valentina y Massimo.

“Cariño, amistad, pero sobre todo respeto. Familia Hidalgo Lozano”, inició su mensaje, en el que agradeció a Tilsa por su rol como madre y destacó la relación de respeto y amistad que han logrado mantener tras su separación hace más de seis años. “Le agradezco por ser una dama, una excelente madre y por haberme dado un par de niños hermosos que cambiaron mi vida”, expresó.

El empresario reconoció que, si bien ambos cometieron errores durante su relación, siempre priorizaron el bienestar y la felicidad de sus hijos. “Nosotros nos equivocamos en mucho, pero definitivamente si algo priorizamos fue la educación, la paz mental, el amor, la felicidad y el respeto por la tranquilidad de Valentina y Massimo, eso Tilsa, eso, es tu mejor triunfo”.

Además, Hidalgo elogió el ejemplo que la modelo ha dado como madre: “Tú eres una madre valiente y te admiro y respeto mucho por eso. Me enseñaste que el amor por nuestros hijos siempre sería lo más maravilloso e importante y por ti es que soy este tipo de padre”.

El mensaje también destacó la amistad que mantienen pese a estar separados, resaltando el valor de la unidad familiar para sus hijos. “Ahora ya separados, siendo amigos, soy parte de tus triunfos y tus éxitos, porque cuando tú celebres, mis niños estarán celebrando contigo y eso siempre me hará muy feliz”.

Tilsa Lozano no tardó en responder con palabras llenas de gratitud: “Gracias, esas palabras no tienen precio para mí. Por nuestros hijos todo. Agradezco a Dios por el papá que me dio para mis hijos. Ser amigos y familia es una bendición”. La publicación fue acompañada por una fotografía en la que se muestra a Hidalgo, Lozano y sus hijos compartiendo un momento en familia.

Miguel Hidalgo compartió foto con sus hijos y Tilsa Lozano en su reciente viaje a Estados Unidos.Fuente: @miguelhidalgomo

Por su parte, Tilsa le dedicó unas palabras al padre de sus hijos.Fuente: @tilsa_lozano

¿Por qué Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo se separaron?

Cuando su hijo Massimo tenía dos meses de nacido, Tilsa y Miguel atravesaban su primera crisis como pareja desde que inició la relación. Las cámaras del extinto programa Válgame Dios compartieron un video en el que el popular 'Miguelón' sentaba en sus piernas a la modelo Jamila Dahabreh, entre otros acercamientos con modelos en una discoteca, y esto despertó especulaciones de una infidelidad.

El programa que conducía Rodrigo González y Gigi Mitre aseguró que las imágenes fueron registradas en mayo de 2018, pero se guardó reserva porque la ex 'Conejita' se encontraba en las últimas semanas de su embarazo.



"Yo no te puedo hablar de una infidelidad porque no la veo, pero sí veo una situación incómoda, una situación que a mí, Tilsa Lozano, no me gusta. Hay quienes me dicen: 'pero solo está bailando, no pasa nada'. Y está bien, las personas somos diferentes y no pensamos igual, pero yo no pienso así", mencionó Tilsa en ese entonces, lo cual puso en evidencia el duro momento que atraviesa la pareja.

Tras el fin de su relación, el empresario explicó que cometió un error al involucrarse en ese tipo de situaciones teniendo una familia que lo espera en casa. “No es la forma como yo me debería comportar, lo que es un error es esa coquetería que estuvo de más, porque a la hora de la hora tengo una persona que me espera en casa y eso le afecta”, dijo.