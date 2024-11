Tony Rosado invitó a Christian Cueva y a Christian Domínguez a su boda: "Hemos pensado hacer una gran fiesta"

Tony Rosado contó ante cámaras que Cueva está como invitado y Domínguez traerá su orquesta para la fiesta. "No sé a cuál de las dos Pamelas va a llevar", bromeó.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Triunfó el amor. Tras ocho meses de compromiso, Tony Rosado y su pareja Susan Pacheco finalmente darán el "sí" este fin de semana en su natal Piura. Y como era de esperarse, el cantante de cumbia no escatimará en su gran día: la fiesta contará con más de 200 invitados, entre ellos, el futbolista Christian Cueva y el también cumbiambero Christian Domínguez.

► “Nadie le está haciendo daño a nadie”: Pamela Franco habla de su relación con Cueva

A su llegada de un viaje por Europa, Tony y su futura esposa fueron captados por las cámaras de América Hoy, ya listos para partir hacia Piura. "Ya está todo… los regalos, el terno, el vestido, de mis hijas y mi nieta", comentó el cantante. “Hemos pensado hacer una gran fiesta, y la vamos a hacer”, añadió con entusiasmo.

Tony adelantó que en la celebración no habrá canjes; será una fiesta de lujo con dos orquestas en vivo. “Mi amiga Marisol y la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez, y por si acaso han invitado a [Christian] Cuevita”, comentó. Cabe recordar que Domínguez fue pareja de Pamela Franco, quien ahora mantiene una relación con Christian Cueva.

¿Con quién irá Cueva a la boda?

El ‘ruiseñor de la cumbia’ también aseguró que el futbolista confirmó su asistencia. "No sé a cuál de las dos Pamelas [Franco o López] va a llevar, pero ya me dijo que va a estar ahí". Además, Tony dejó en claro que si Cueva decide improvisar una canción con Pamela Franco, como lo hicieron en Halloween, no tendrá objeción: "Si se siente feliz haciéndolo, yo gustoso".

Con un tono de consejo, Tony les deseó lo mejor a Cueva y su pareja, Pamela Franco, deseando que su felicidad perdure. “Ojalá les dure, que no sea de una noche, una semana o un mes… que sea una unión para siempre”, comentó. Y cerró con la siguiente recomendación: “No hagan tonterías para que no se separen. Que sean muy felices. Les deseo mucha felicidad”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis