Tony Rosado vuelve a ser cuestionado por declaraciones sobre su esposa. | Fuente: Facebook

Tony Rosado se encuentra en el ojo de la tormenta no solo por sus constantes declaraciones violentas hacia la mujer, sino por presentar shows en los que falta el respeto y objetiviza a las jóvenes asistentes.

"No incentiva a nada. Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso", declaró en aquella oportunidad.

Y, a pesar de que el Ministerio Público dispuso hace algunas semanas abrir 60 días de investigación preliminar en su contra, por incentivar a través de sus discursos la agresión a las mujeres, el cantante ha vuelto a hacer noticia, esta vez por sus lamentables declaraciones en torno a la violación, cuando buscaba defenderse de las críticas realizadas por la conductora Magaly Medina.

“Hay una señora que salió en televisión (Magaly Medina) a decirme que soy un delincuente, ¿Yo a quién he matado?, ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer y por eso me dicen delincuente”, comentó el cantante al hacer una pausa en su concierto.

El comentario no fue bien tomado por parte del público, pero Rosado continuó hablando, y aseguró que las personas buscan hacerle daño.

EL MINISTERIO DE LA MUJER SE PRONUNCIA

No ha pasado mucho tiempo sin que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunciara sobre las declaraciones del cantante en sus redes sociales. Al respecto, las autoridades aclararon que la violación sexual dentro del matrimonio también es un delito que, de ser confesado públicamente, da pie a que la Fiscalía abra una investigación de oficio.

“Con la integridad de las mujeres no se juega!”, señaló el MIMP en su cuenta de Twitter.