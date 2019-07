Magaly Medina sugiere a los niños que no vean su programa: “¿Qué puede aprender una niña de mí?”

Magaly Medina le recomienda a los niños no ver su programa. | Fuente: Instagram

El domingo 21 de julio, Magaly Medina presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019) su libro “Hola guapa”, en el auditorio Blanca Varela, el más grande el evento.

No se esperó que, durante la ceremonia, una niña le preguntara qué le diría a los niños que la ven a diario en ATV. “Hola Magaly, te veo en la televisión desde que tenía tres años, me acuerdo cuando tenías la vieja canción de la ‘Urraca’. La cantaba y hasta ahora la veo en la televisión. ¿Qué le dirías a los niños que te ven?”, dijo la pequeña.

La respuesta de Medina, quien bien sabe que su programa debería ser visto por mayores de 18 años, hizo reír a los participantes de la presentación, debido a su franqueza absoluta.

“Les recomendaría que no me vean, porque a esa hora hay que dormir. Además, yo soy un producto apto para mayores de 18 años, no sé qué podrías aprender de mí, ¡qué vergüenza!, ¿qué puede aprender una niña de esa edad de mí?”, se preguntó la periodista ante la mirada atónita de la pequeña.

MÁS LECTURA, MENOS TELEVISIÓN

Asimismo, la figura de ATV aprovechó su presencia en la FIL Lima 2019 para pedir a los niños que, en vez de mirar la televisión, se dediquen a la lectura, lo que fue aplaudido por la audiencia.

“Pero, ¿qué le puedo decir a los chicos? Que lean, en vez de ver televisión. Traten de leer, ahora hay libros digitales. Mis grandes sueños los encontré en las páginas de los libros”, aseguró.

Cabe recordar que, en varias oportunidades, Medina ha demostrado su pasión por la lectura, tanto en publicaciones de Instagram como en entrevistas. Es más, la conductora ha revelado que los domingos suele quedarse en pijama en casa leyendo un libro, “La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo”, ha asegurado anteriormente.