Tony Rosado: Cindy Marino abandonó show luego de discutir con el cantante por comentarios machistas | Fuente: cAPTURA

La actriz cómica Cindy Marino era la animadora del show de Tony Rosado en el Parque Zonal Lloque Yupanqui. Luego de presentarlo y antes de iniciar el concierto, el cantante comienza a decir que "era una bella dama", a lo que Cindy contesta que "ya aprendió a tratar a una mujer", en clara referencia a los comentarios e insultos machistas que realizaba en sus conciertos y que lo llevaron a ser investigado por el MInisterio Público.

"Nunca he tratado mal a una dama. Nunca he dicho nada más que 'ya te olvidé' y ahora lo he cambiado por 'disntiguida dama'. Jamás he dicho tú eres así o así, te voy a matar, nunca he dicho eso", dijo para defenderse.

Cindy no se quedó callada y le preguntó a las mujeres presentes si "seguí con la ofensa". En medio de las risas, la actriz cómica vuelve a preguntarle a Tony Rosado "qué se siente tratar como distinguidas damas a las mujeres y ya no insultarlas".

"¿Tú has subido a ofenderme o a animar al público?", la retó. Según reportó "Magaly, la firme", Cindy se retiró del show afirmando que él "la ofendió". "Palmas para la distinguida dama, con todo respeto. Ya no subas ya", finalizó Rosado con todo sarcástico.

El cantante de cumbia Tony Rosado se presentó la tarde de este lunes en la sede de la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer, ubicada en el jirón Azángaro, en el Cercado de Lima, para responder por la investigación en su contra por violencia contra la mujer.

En declaraciones a la prensa, dijo que llegó a la sede de la Fiscalía para conocer cómo se desarrollará su investigación. Agregó que está arrepentido por sus declaraciones y que fue con sus abogados porque hasta no le habían notificado de la pesquisa.

“Como no me han notificado, no sé todavía nada. He venido con mis abogados a presentarme para saber cuál es el motivo (de la investigación) y cómo va el caso. Hay un exceso (en lo que dije), eso sí reconozco”, dijo el cantante.

Niega apología al feminicidio

El intérprete de cumbia se pronunció sobre la investigación preliminar por 60 días en su contra y aseguró que no hace apología al feminicidio y aseguró que él no odia a las mujeres, porque en su familia hay cuatro.

“Sí, claro que me arrepiento, porque cómo voy a decir eso. Yo en mi casa tengo cuatro mujeres, mi esposa, mis dos hijas y mi nieta que las adoro. Cómo voy a odiar a la mujer”, dijo el cantante.