Tony Succar y su esposa Lauren anunciaron el sexo de su primer bebé. | Fuente: Instagram / Tony Succar

"¡Hoy es el día, Bunny!", dijo el músico Tony Succar al inicio de su último video en su canal de YouTube en el que, junto con su esposa Lauren Christine, anunciaron el sexo de su primer bebé a través de una "fiesta para revelar el género".

Al principio del material, el laureado percusionista afirmó que quería tener un niño, mientras que su pareja esperaba más bien una mujercita. El resultado se supo luego de que Succar pateara un balón de fútbol: ambos tendrán una niña que, aproximadamente, podrán tener en brazos en enero de 2022.



Los gritos de sorpresa no se hicieron esperar, tanto de parte de Tony Succar y Lauren Christine, como de las personas que los acompañaron durante esta transmisión vía Zoom. Desde su cuenta de Instagram, el 'coach' de "La Voz Perú" compartió este momento y escribió un mensaje:

"Timbalero o timbalera... Timbalera. ¡Estoy súper emocionado por nuestra princesita baby sugar. ¡Gracias a todos por los comentarios, mensajes, mucho, mucho amor!".

Tony Succar: "Estoy armando la cuna"

Luego de anunciar que junto a su esposa Laureen se convertirían en padres por primera vez, Tony Succar se encuentra realizando los preparativos para recibir a su bebé, un hecho que por estos días lo tiene "feliz, emocionado".

Para el laureado productor, sus padres son ejemplo de vida y, por eso, busca "seguir esos pasos". "Estamos bendecidos, estoy armando cunas, pintando la casa y haciendo todas las cosas para que quede todo bien. Lo estoy haciendo con mucho amor y todo el corazón", dijo el 7 de noviembre al diario Trome.

La paternidad, según Tony Succar, le llega en "en el momento preciso" de su vida. "Gracias a Dios estos años han sido increíbles por los Grammys y todo lo que he logrado", destacó el músico. Y aunque está enfocado en sus proyectos, "ser padre es lo más importante" para él.

"Estoy terminando de decorar el cuarto del bebé. Yo quiero seguir el ejemplo de mi padre y estoy súper emocionado (...) Si yo soy la mitad de lo que mi padre en ese rol, yo estoy feliz. Mi papá fue lo máximo y tengo un gran ejemplo", subrayó.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.