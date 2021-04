Tula Rodríguez denuncia modalidad de estafa que utiliza su imagen. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez denunció desde sus redes sociales que su imagen es utilizada para una nueva modalidad de estafa que promociona supuestas pastillas que bajan de peso. En su cuenta oficial de Instagram, la conductora de “En boca de todos” dejó claro que son anuncios engañosos.

“Gente está utilizando mi imagen para productos para bajar de peso. Señores, es falso”, indicó la popular ‘Tula’ a través de un video publicado en sus historias en la red social. “Si hay algo que te voy a recomendar, es por mis redes, pero jamás te voy a recomendar una pastilla para bajar de peso, eso no existe, no existe nada mágico”.

La conductora de televisión admitió haber sido estafada por esos productos en el pasado, así que recomendó comer sano y hacer ejercicio como la mejor forma de mantenerse saludable. Por esa razón, advirtió a usuarios que no se dejen engañar por una publicidad falsa que hace uso de sus fotografías sin permiso.

“Yo también creía en las pastillas y hierbas mágicas, pues es mentira. No nos dejemos engañar ante la desesperación de querer estar flacas, lo único que hacen es dañar. Hace mucho tiempo yo también caí. Come sano y haz deporte, no te dejes engañar”, concluyó Tula Rodríguez en el comunicado para sus seguidores.

Tula Rodríguez guarda luto a su madre

Tula Rodríguez se sinceró nuevamente sobre los sentimientos que le dejó perder a su madre Clara, quien falleció por complicaciones de la COVID-19 hace unas semanas. A través de las redes sociales, la conductora de “En boca de todos” confesó que lloró mucho tras lo sucedido y no podría dejar de hacerlo ante la eminente tristeza.

“La muerte de una mamá creo que no la puedes superar nunca”, admitió Tula Rodríguez desde sus historias en su cuenta oficial en Instagram. “Cuando pasa lo que pasó con mi mamá, yo me quedé toda la semana encerrada y les juro que lloré y lloré. Fue justo por Semana Santa. Aún siento que me falta llorar”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.