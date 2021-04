La madre de Tula Rodríguez falleció por complicaciones de la COVID-19. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez se sinceró nuevamente sobre los sentimientos que le dejó perder a su madre Clara, quien falleció por complicaciones de la COVID-19 hace unas semanas. A través de las redes sociales, la conductora de “En boca de todos” confesó que lloró mucho tras lo sucedido y no podría dejar de hacerlo ante la eminente tristeza.

“La muerte de una mamá creo que no la puedes superar nunca”, admitió Tula Rodríguez desde sus historias en su cuenta oficial en Instagram. “Cuando pasa lo que pasó con mi mamá, yo me quedé toda la semana encerrada y les juro que lloré y lloré. Fue justo por Semana Santa. Aún siento que me falta llorar”.

Esta no es la primera vez que la popular ‘Tula’ se muestra sincera ante sus seguidores, debido a que muchos le han preguntado cómo lleva sus procesos de duelo por haber perdido a dos seres queridos en menos de un año. Se recuerda que su esposo Javier Carmona murió en septiembre del 2020.

En ese sentido, Tula Rodríguez agrega que la partida de su progenitora es un golpe duro, pero no podría dejar de trabajar por ser algo que la fallecida Clara no desearía: “Es mi mamá, es la persona que nos trajo al mundo, pero también haré lo que a ella le gustaba, amaba mi trabajo, así que, en honor a ella, sigo chambeando”.

Su familia aún está afectada

Tula Rodríguez y su familia continúan muy dolidos por la muerte de Doña Clara, especialmente su viudo ‘Don Tulo’. De acuerdo a lo que cuenta la actriz peruana de 43 años, su padre todavía se encuentra muy triste, pero “confía en que pronto le pasará” y seguirá adelante.

¿Por qué sigue trabajando en la televisión y no guarda luto?, le preguntaron algunos usuarios. “No he dejado el luto, el luto no significa tener ropa negra ni que me veas llorando todos los días, el luto está aquí y uno en honor a las personas que ya partieron, lo que tienes que hacer es lo que ellos hubieran querido que hagas”, aseguró tras ser cuestionada por su retorno a “En boca de todos”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.