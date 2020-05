Tula Rodríguez reveló que su hija fue operada durante 14 horas | Fuente: Instagram

La conductora de "En Boca de Todos", Tula Rodríguez, abrió su corazón en la emisión de su programa, luego de conversar con la exchica reality Sully Sáenz.

Como se sabe, en medido de la crisis por la pandemia de la COVID-19, Sáenz logró abordar un vuelo humanitario hacia Canadá para operar a su pequeño hijo, quien perdió la audición de un oído.

Ante ello, Rodríguez confesó que tiempo atrás pasó por un episodio difícil como el de Sáenz, pues su hija Valentina tuvo que ser operada durante 14 horas.

"Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar como yo, que estuve con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando y también lo he pasado, fueron 14 horas”, comentó Tula Rodríguez.

La presentadora de América Tv no dio mayor detalles de la operación de su hija, pero sostuvo que gracias a ello Valentina puede llevar una vida normal.

“Y pasa el tiempo, hoy mi niña -no es el mismo diagnóstico de tu hijo (Marchello), es verdad- pero Valentina va a un colegio regular, le va super bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”, expresó.

De esta manera, Tula Rodríguez le mandó fuerzas a Sully Sáenz y le aseguró que todo mejorará cuando su hijo sea trasplantado.

“Y efectivamente cuando ella... cuando tu hijo se ponga el audífono va a sentir de que se le abre el mundo y la mejor terapia de eso es el amor de papá y el amor de mamá”, acotó la artista.