Tula Rodríguez ofreció su apoyo a los trabajadores independientes afectados por la ampliación de la cuarentena. | Fuente: Instagram / Tula Rodríguez

Luego de que el Gobierno decretara la ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, Tula Rodríguez se pronunció sobre esta medida a través de sus redes sociales, donde se mostró solidaria con los emprendedores.

Desde su cuenta de Instagram, la conductora de “En boca de todos” compartió un mensaje con sus seguidores en el que dejó ver su preocupación por los trabajadores independientes que vienen lidiando con el aislamiento social obligatorio desde hace más de 60 días.

“Veo tan lejos el 30 de junio. En especial a todos ustedes que me cuentan muchas veces que no tienen trabajo fijo o que no pueden trabajar desde casa o de manera online. Sé que el presidente quiere lo mejor y debemos cuidarnos, pero también entiendo que hay que producir”, dijo al principio.

En esa línea, Rodríguez ofreció su ayuda a los emprendedores para publicitar mediante sus redes sociales los servicios y productos que brinden. Para conseguirlo, solo tendrían que comentar en su cuenta de Instagram.

"Se me ocurrió́ una idea”, señaló la esposa de Javier Carmona. “Si eres independiente, emprendedor, electricista, chofer, carpintero, servicio de peluquería a domicilio, etc., deja un comentario con tu cuenta de Instagram, el servicio que brindas y a qué te dedicas. Estamos para ayudarnos y apoyarnos entre todos”, añadió.

JAVIER CARMONA DE REGRESO A CASA

Tal como dio a conocer días atrás, Tula Rodríguez cuida de su esposo Javier Carmona en su hogar, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

La conductora contó cómo han sido las primeras horas con él de vuelta en su casa. Además, se refirió a los cuidados que ella y su hija Valentina tienen para el exgerente de televisión, quien permanece en estado vegetativo.

"¿Cómo andan? Nosotras andamos medias desconectadas porque estamos ocupaditas, estamos dando mucho amor a papito. Estamos un poquito cansadas porque es normal este proceso de adaptación, pero lo hacemos con mucho amor", comentó en sus 'stories' de Instagram.



De otro lado, Tula Rodríguez optó por no salir a la calle con su hija, a pesar del permiso otorgado a los menores de 14 años. Ella considera que aún es un riesgo, pero lo evaluará para la próxima semana.

Asimismo, recalcó que han preferido quedarse en casa para cuidar de su esposo, Javier Carmona, y su padre, pues ambos forman parte de la población vulnerable a la COVID-19.

"[Valentina] tenía muchas ganas de salir, pero sabe que también es riesgoso para Don Tulo y su papi. Sabemos que por ahora lo mejor será no salir", indicó Tula Rodríguez.