Ocho años estuvieron casados. Hasta que de pronto, el 30 de septiembre del año pasado, el productor Javier Carmona murió luego de pasar dos años en estado vegetativo. Pero Tula Rodríguez contó este lunes que ella y su fallecido esposo se conocieron un 25 de octubre como hoy.

"Hace 14 años, un día como hoy, hicimos el famoso 'clic' en una preventa", recordó la conductora de "En boca de todos" durante la emisión del programa. Con el tema "Que levante la mano" como telón de fondo, Rodríguez se tomó un momento para recordar al padre de su hija.

"Son 14 años que han pasado desde la noche que me cambió la vida, pero bueno, ya está, aquí andamos, él ahora está con Dios y yo estoy con mi hija, cuidándola feliz y dándole lucha para continuar", añadió Tula Rodríguez.

Con el famoso 'clic', la presentadora de televisión se refería al flechazo que surgió en su primer encuentro con Javier Carmona, con quien años después se casaría, tendría una hija y a quien, finalmente, acompañaría en sus últimos días hasta su deceso a los 56 años.

No le cierra las puertas al amor

En mayo pasado, Tula Rodríguez aseguró que no le cerraba las puertas al amor, aunque de momento está concentrada en criar a su hija Valentina.

De acuerdo con la conductora de "En boca de todos", suelen preguntarle si está dispuesta a darse una "nueva oportunidad" con otra persona, pero es su hija quien "no quiere" que eso ocurra. "Ella tiene miedo, me quiere a su lado siempre", dijo entonces al diario Ojo.

De momento, Tula Rodríguez no tiene entre sus planes enamorarse. "Pero a la vez yo le he dicho a ella que es algo que puede pasar en un futuro. Soy humana, ella hará su propia vida y no voy a pretender que todo el tiempo voy a estar con las puertas cerradas al amor", indicó.

Tras reconocer que Valentina tuvo a un "excelente hombre como papá", la presentadora aseguró que nadie podría "reemplazarlo". "Si viene un hombre a mi vida, tendría que ser demasiado especial", puntualizó.

