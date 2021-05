Tula Rodríguez afirmó que se encuentra enfocado en la crianza de su hija. | Fuente: Instagram / Tula Rodríguez

Fue en septiembre de 2020 que el exgerente televisivo Javier Carmona falleció tras permanecer dos años en estado vegetativo y, a casi ocho meses de esta pérdida, Tula Rodríguez aseguró que no le cierra las puertas al amor, aunque de momento está concentrada en criar a su hija Valentina.

De acuerdo con la conductora de "En boca de todos", suelen preguntarle si está dispuesta a darse una "nueva oportunidad" con otra persona, pero es su hija quien "no quiere" que eso ocurra. "Ella tiene miedo, me quiere a su lado siempre", dijo al diario Ojo.

De momento, Tula Rodríguez no tiene entre sus planes enamorarse. "Pero a la vez yo le he dicho a ella que es algo que puede pasar en un futuro. Soy humana, ella hará su propia vida y no voy a pretender que todo el tiempo voy a estar con las puertas cerradas al amor", indicó.

Tras reconocer que Valentina tuvo a un "excelente hombre como papá", la presentadora aseguró que nadie podría "reemplazarlo". "Si viene un hombre a mi vida, tendría que ser demasiado especial", puntualizó.

"Cuidar el corazón" de su hija

Ahora mismo, Tula Rodríguez se encuentra enfocada en "cuidarle el corazón a Valentina". Sin embargo, aseveró conocer cuán "impredecible" puede ser la vida. "Si alguien viene y se cruza, no sé qué pasará", reveló la también actriz.

El pasado 9 de mayo, por el Día de la Madre, la conductora también recordó a su madre Clara, quien falleció este año tras enfermar de nuevo coronavirus. Debido a esa fecha, reconoció tener "sentimientos encontrados". "Me doy cuenta que fui hija hasta hace poco más de un mes, y ahora solo soy mamá", dijo al diario Correo.

"Mi Clarita amaba lo que yo hacía, tal vez podría quedarme llorando totalmente derrumbada por su ausencia y eso es lo humanamente normal, pero la mamá que yo tuve jamás lo hubiera permitido", indicó Tula Rodríguez.

Fue su madre, precisamente, quien le dio ánimos durante la difícil situación que vivió la conductora frente al estado vegetativo en que quedó su esposo Javier Carmona durante más de dos años.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.